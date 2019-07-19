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"Babama gidiyorum" diye evden çıkan genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor

Bolu’da “Babama gidiyorum” diyerek evden ayrılan ve 10 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Neslihan Gören’in gözü yaşlı engelli annesi, kızına “evine dön” çağrısı yaptı.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:59
"Babama gidiyorum" diye evden çıkan genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor

Bolu’da “Babama gidiyorum” diyerek evden ayrılan ve 10 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Neslihan Gören’in gözü yaşlı engelli annesi, kızına “evine dön” çağrısı yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu’da eşinden ayrı yaşayan engelli Hülya Aksoy’un 15 yaşındaki kızı Neslihan Gören, 10 gün önce “Babama gidiyorum” diyerek kız arkadaşı Aleyna S. ile birlikte evden ayrıldı. Kızının babasına gitmediğini öğrenen anne Aksoy, genç kızın eve de gelmemesi üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, 10 gündür nerede olduğu bilinmeyen ve haber alınamayan genç kızı bulmak için çalışma başlattı.


Gözyaşları içinde kızının eve dönmesini bekleyen acılı anne Hülya Aksoy, “Babasının yanında kalıyordu. En son beni rahat bırakın demişti. Ama yaşı da küçük. Rahat bırakmak gibi bir şansımız yok. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Aleyna S., benim telefonuma mesaj atmış, ’Kızınız bende. Artık bundan sonra kimi ararsanız arayın, istediğiniz kadar peşime düşün’ demiş. Ben özellikle onun sakladığını düşünüyorum. Yok, neredeyse de geri dönsün. Beni hiç aramadı. Normalde hiç bu kadar habersiz bırakmazdı. Çünkü benim üzüleceğimi bilir. Aklıma kötü şeyler de geliyor. Başına bir şey geldiğini de düşünüyorum. Neredeyse gelsin. Ne istiyorsa beraber karar verelim. Olması gereken neyse onu yapalım. Konuşarak anlaşılamayacak bir şey yoktur. Ben biran önce gelsin istiyorum” dedi.


10 gündür beklediklerini söyleyen Aksoy, kızına çağrıda bulunarak, “Elimizde bir güç olmayınca beklemek o kadar kötü geliyor ki insana. Küçük bir şey değil, kocaman kız arıyoruz ama hala bulunamamasına da şaşırıyorum. Neredeyse çıksın gelsin. Ama biran önce gelsin” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:59
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