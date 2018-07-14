Umrede dilediği şehitliğe kavuştu

Ayakkabı imalatçısı 56 yaşındaki Mesut Acu, FETÖ'nün darbe girişimine direnmek için ailesi uyuduktan sonra gittiği Genelkurmay Başkanlığında, FETÖ mensubu bir subayın kalbini hedef alarak açtığı ateşle şehit düşerek, eşi ve 4 çocuğunu geride bıraktı. Acu'nun oğlu Anıl Can Acu, babası Mesut Acu'nun en büyük istediğinin umreye gitmek olduğunu ve şehit düşmeden yaklaşık 3 ay önce de bu dileğinin yerine geldiğini belirtti.

Acu, "Umrede kız kardeşleri de babamın yanındaydı. Babamdan, kariyerleri için dua etmelerini istemişler. Babam, umreden döndükten sonra ne için dua ettiğinin sorulması üzerine, 'Ben tek bir şey için dua ettim. Ben, sadece şehitlik istedim' demiş. Babamın dileği kabul oldu, çünkü umreden geldikten 3 ay sonra şehit oldu. Babam 56 yaşındaydı. Böyle bir şeyi nasıl düşündü bilmiyoruz. Savaş durumu yok, bu yaşta bir kişinin şehit olma olasılığı mümkün değildi ama Allahu Teala kuluna dileğini yaşatıyor" dedi.