0553 313 94 23

Babalar Günü’nde en büyük dileği çocuğunun yürüyebilmesi

Şanlıurfa’da doğuştan epilepsi hastası olan çocuk, yeterli terapi ve eğitim alabilmek için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

16 Haziran 2019 Pazar 10:54
Babalar Günü’nde en büyük dileği çocuğunun yürüyebilmesi

Şanlıurfa’da doğuştan epilepsi hastası olan çocuk, yeterli terapi ve eğitim alabilmek için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.


Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşkuşak Mahallesi’nde doğuştan epilepsi hastası olan 13 yaşındaki Mustafa Akat, yatalak yaşıyor. Değeri 7 bin 700 euro olan robotik tekerlekli sandalye cihazına ihtiyacı olan Akat, cihaz alındığında hareket edebilecek. Doğduğu günden beri tedavi edilen ve bu güne kadar toplam 12 ameliyat geçiren Akat’ın vücuduna 98 dikiş atıldı. Yüzde 100 engelli raporu olan Akat, hayırseverlerden yardım bekliyor.


Baba Mükrü Akat, işsiz olduğu için çocuğuna bakamadığını belirterek, yetkililerden yardım talep etti.



“Çocuğum doğuştan beridir engelli, yardıma ihtiyacımız var”


Babalar Günü’nde güzel bir haber bekleyen Mükri Akat, “Ben 5 çocuk babasıyım. En büyük çocuğum 13 yaşında engelli olan oğlumdur. Çocuğumun hastalığı epilepsi, şarapnel parsı ve skleroz hastasıdır. Çocuğumun omuriliğinde de yamuk olmuş. Amacımız çocuğumun hareket edebilmesi için bir cihaza ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan cihaz elektronik değil, yürüteçtir. Tekerlekli sandalye biçiminde bir cihazdır. Maddi imkansızlıklardan dolayı ben bu cihazı alamıyorum. Cihazın maliyeti 7 bin 700 eurodur. Başvurduğumuz bütün merciler olumsuz cevap verdiler. Milletvekilleri, belediye başkanları ve sosyal hizmetler gibi kurumlarla görüştüm ama olumlu bir cevap alamadım. Devletimizin bu cihazı alması imkansız değil. Devletimiz bu tür durumlarda ödeme yapmıyor, yani karşılamıyor. Çocuğum için gerekli olan cihazı alamadığımdan dolayı çok mağdurum. 7 bin 700 Euro Türk Lirası karşılığı yaklaşık 50 bin TL’dir. Bir çocuğu sevindirmek çok değerlidir. Çocuğum gelişimi açısından 12 yerinden ameliyat yapıldı. Çocuğumda 98 dikiş var. Çocuğum yaşıtları gibi yürüyemez ama bu cihaz sayesinde kardeşlerinin yanına kadar gidebilir. Çocuğu ayağa kaldırsam yüzü hemen kapıya dönük, çıkmak istiyor. Bize iş imkanı sunabilseler kimseye ihtiyaç duymadan çocuğuma bu cihazı alırdım. 7 aydır işsizim. Çocuğum doğuştan hep böyledir. Gelişimini de etkiledi. Bu cihazı alsak çocuğuma faydası çok olacak. Benim bir umudum var, ya cihazı alsınlar ya da bir iş imkanı sağlasınlar. Çocuğumun yüzde 100 ağır engelli raporu da var” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın madalya için bin 700 rakımda çalışıyor
    1. Altın madalya için bin 700 rakımda..
    2. Rus turist sayısı 7 milyonu geçecek
    3. Aydınlatma direğine çarpan lüks araç..
    4. Diyarbakır’da 850 bin 850 kök kenevir..
    5. Babalar Günü’nden ekonomiye 250 milyon..
    6. Serdar Arseven Murat Alana'a..
    7. Çınarcık’ta Hayat Boyu Öğrenme..
    8. Yapı Kredi Portföy ve FODER'den..
    9. Genç mimarın otomobili bariyerlere..
    10. Yüksekova’da çekirge istilası
    11. Orka Holding, Babalar için sosyal..
    12. Fenerbahçe’de Tüzük Tadil Genel..
    13. (Özel) Fındıkta külleme hastalığı,..
    14. Yollarda 5 ayda 789 can kaybı yaşandı
    15. Bilal Ekşi: En iyiler arasındayız
    16. Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün..
    17. Belgesel değil, Karadeniz dağları
    18. Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliği..
    19. Bursa’da 70 metre yükseklikten..
    20. Diyarbakır’da yılın ilk buğday hasadı..
    21. Kimyasal silahla mücadelenin yeniden..
    22. Say say bitmez... İşte yalan makinesi..
    23. Şanlıurfa’da boğulma vakalarına..
    24. Aydın ve İzmir’de etkili yağış
    25. Haftanın tarihine bakış
    26. Limonları sanat eserine dönüştürdü
    27. Hong Kong’da hükümetin geri adımına..
    28. Başkan Kılca: “Hedefimiz, ülkemize..
    29. YKS’nin ikinci oturumu başladı
    30. Kan vererek 222 kişinin hayatını..
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı