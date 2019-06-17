Babalar Günü’nde çocuklar gibi eğlendiler Zonguldak’ta Babalar Günü hediyesi Esas 67 Burda AVM’den oldu.

Zonguldak’ta Babalar Günü hediyesi Esas 67 Burda AVM’den oldu.

15-16 Haziran tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 200 liralık ve üzeri alışverişlerde 2 kişilik bowling bileti Esas 67 Burda AVM’den oldu. Babalar Günü’nde babalarıyla bowling oynayan çocuklar mutlu ve güzel bir gün geçirdi. Aynı kişi kampanyaya bir kez katılım sağlarken biletlerin son kullanma tarihi ise 30 Haziran 2019 olarak belirtildi.

Biletlerini alan baba ve çocukları ise doyasıya eğlenerek Esas 67 Burda AVM yönetimine teşekkürlerini dile getirdiler. Vatandaşlar, Esas 67 Burda AVM’nin şehre katkı sunduğunu belirtirlerken AVM’de eğlenmekten büyük keyif aldıklarını ifade ettiler.

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