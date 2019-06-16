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Babalar Günü’nde babasının geri işe alınmasını istedi

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ altıncı günde devam etti.

16 Haziran 2019 Pazar 16:10
Babalar Günü’nde babasının geri işe alınmasını istedi

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ altıncı günde devam etti. Yürüyüşe katılan küçük Arda, babasına işinin geri verilmesini istedi.


Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi Çamkoru mevkiinde toplandı. Sloganların atıldığı yürüyüş sağanak yağmur altında devam etti.


Bolu Belediyesinden işten çıkarılan Hakkı Özyaman, “49 gündür çadırda eylem yaptık. Bayramda işe alacağına dair söz verdi Tansu Özcan ama işe almadı. İşimizi geri istiyoruz. İşe alınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi mağdur bıraktı” dedi.


Babasının işe geri alınmasını isteyen Arda Özyaman ise, ”Babamı işten çıkardılar. Çadırda önce eylem yapmaya başladık. Bayramdan sonraya söz verdi işe alacaklarına dair ama almadılar. O yüzden 6 gündür Ankara’ya yürüyüş yapıyorum. Annemi, ablamı çok özledim. Yetkililer babamı işe geri alsın” şeklinde konuştu.


Öte yandan sendika üyeleri, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın Babalar Günü’nü topladıkları çiçeklerle kutladılar.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:10
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