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Gündem Babalar Günü'nde anlamlı paylaşım
Gündem

Babalar Günü'nde anlamlı paylaşım

Yeniakit Publisher
2023-06-18 11:32:00 -
Babalar Günü'nde anlamlı paylaşım

Emekli eğitimci Tahsin Atak'ın Babalar Günü paylaşımı dikkat çekti.

Bugün 18 Haziran Babalar Günü. Yurdun dört bir yanında çocuklar babalarının bu anlamlı gününü neşe içinde kutluyor.

Bugünü kutlayanlardan biri de emekli eğitimci Tahsin Atak.

Tahsin Atak bu babalar gününde rahmetli babası için çok anlamlı ve bir o kadar da manidar paylaşım yaptı.

Tahsin Hoca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Fakirlik ve yok'suzluğun bir iksir gibi bugday- arpa karışımı ekmeklere katık edildiği 1930 lı yıllarda 15-16 yaşlarında; (Köylümüzün sığır çobanı, Dumlupınar'ın karşı tepesindeki tarlamıza düşen bir yunan bombasıyla sağ kolu bilekten kopan babamın, ekmek torbasındaki ; "Kuran alfabesi'nden, dağlarda okuduğu Arapça ezan" sebebiyle 1941'li yıllarda yatırıldığı falakanın, bir ömür unutamadığı yaralarını,3 ablam ile (kimsesiz iki öksüz kızı) da evimize getirip; beş kızdan yıllar sonra dünyaya gelen tek oğlunu 13 yaşımda (istanbula kuran kursuna) gönderen babama ve babalarımıza bir ömür dualarımızın tekrarıdır. (TAHSİN ATAK)
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