0553 313 94 23

Babalar Günü Satranç Turnuvasının kazananları belli oldu

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi tarafından Babalar Günü dolayısıyla ilk kez gerçekleştirilen ve büyük bir ilginin olduğu Satranç Turnuvasının kazananları belli oldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:40
Babalar Günü Satranç Turnuvasının kazananları belli oldu

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi tarafından Babalar Günü dolayısıyla ilk kez gerçekleştirilen ve büyük bir ilginin olduğu Satranç Turnuvasının kazananları belli oldu.


Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde Babalar Günü dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi. “Babalar Günü Hızlı Satranç Turnuvası” Manisalılardan büyük ilgi gördü. İki kategoride düzenlenen turnuva 6 tur üzerinden, 15 dakika + 5 saniye eklemeli tempoda yapıldı.


Turnuva sonucunda 12 Yaş Altı Kategorisinde birinci olan Ceyhan Mert tablet, kupa ve madalya, ikinci olan Erten Kerem 500 TL hediye çeki ve madalya üçüncü olan Beren Balcı ise 250 TL hediye çeki ve madalya kazandı. Turnuvanın Açık Kategorisinde ise Birinci olan Metin Çakıroğlu tablet, kupa ve madalya, ikinci olan Bora Çelik 500 TL hediye çeki ve madalya, üçüncü olan Enes Kaya ise 250 TL hediye çeki ve madalya kazandı. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri turnuvanın sonunda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.


Forum Magnesia yetkilileri ilk kez düzenledikleri satranç turnuvasının gördüğü yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını ve turnuvayı geleneksel hale getirerek her yıl düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü
    1. Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü
    2. Estetik Hekim Çiğdem Akman: “Şeker..
    3. Kaymakam, lojmanın bahçesine kurduğu..
    4. Yiyecek arayan ayı kamerayla..
    5. Emet Belediyesi’nden çevre düzenleme..
    6. YKS’de hangi soru iptal edildi..
    7. Küçük basketbolcular kampa uğurlandı
    8. Iraklı bıçak ustası dede mesleğini..
    9. FETÖ'nün Atatürk Havalimanını işgal..
    10. Üç ilin sınırındaki kanyon..
    11. Annesini öldüren genç ile babası..
    12. Salihli Kurtuluşspor kupasına kavuştu
    13. Kütahya Porselen Sanat Evi’ne ziyaret
    14. Dönmez’den “yenilenebilir” vurgusu
    15. Yeni mahsul buğday ve kanola borsada
    16. Parkinson hastalığında beslenmeye..
    17. Başkan Hürriyet, sel mağdurlarını..
    18. Bakan Kurum’dan G20’de “Türkiye’de..
    19. Kahve telvesinin kullanım alanlarını..
    20. Kocaeli’de vektörle mücadele..
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!