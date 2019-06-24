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Babakale köyünde kadın dayanışması

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde, 35 ev hanımı, kendi yaptıkları ev yemeklerini ve ürünlerini satarak ekonomik kazanç elde ediyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:32
Babakale köyünde kadın dayanışması

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde, 35 ev hanımı, kendi yaptıkları ev yemeklerini ve ürünlerini satarak ekonomik kazanç elde ediyor.


1 sene önce köydeki ev hanımları için tahsis edilen Günbatımı Aile Halk Bahçesinde kendi yaptıkları ev yemeklerinin yanı sıra el yapımı ürünler de satan köy kadınları, uygulamadan dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek, Babakale Köy Muhtarı Bekir Vargün’e teşekkür ettiler.



“Her gün 2-3 kişi dönüşümlü gün alarak burada çalışıyorlar”


Bu uygulamayı köy kadınlarının talebi doğrultusunda hayata geçirdiklerini aktaran Muhtar Bekir Vargün, “Burası Babakale’nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Burada 35 tane ev kadınımız çalışıyor. Evde yapmış oldukları organik ürünleri satıyorlar; gözleme, börek yapıyorlar. Evlerine, kendi bütçelerine katkı sağlıyorlar. Bu uygulamadan da kendileri çok memnun. Köyümüze böyle güzel bir şey yaptık. Biz de çok mutluyuz. Daha da güzelini yapmak istiyoruz. Kadınlarımızı mutlu gördükçe biz de daha mutlu oluyoruz tabii ki. Her gün 2-3 kişi dönüşümlü gün alarak burada çalışıyorlar. Sadece Babakale köyünde yaşayan kadınlarımıza ait olan bir uygulama. Böylelikle hem çocuklarına bakıyorlar hem de ekonomilerine bir katkı sağlamış oluyorlar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:32
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