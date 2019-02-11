Babaeski’de eğitim skandalı!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Kırklareli Babaeski ilçesinde, içinde İlçe Millî Eğitim Müdürü’nün de bulunduğu bir mobbing ve eğitim skandalı yaşandı. İlçedeki bir okulun müdürlüğü görevini yapan Eğitim-Bir-Sen eski İlçe Temsilcisi Mustafa Fıstık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat tarafından 3 yıl önce tayin olduğu okulun okul aile birliği dosyalarını çalmakla suçlandı. “Bana kumpas kurarak nezarete attırdılar” diyen Eğitim-Bir-Sen eski İlçe Temsilcisi Mustafa Fıstık, Kadriye Tokat’ın eşi Bülent Tokat’ın da okul müdürü olduğunu ve o dönem ilçede kurulacak imam hatip lisesi için kurucu müdür olarak isminin geçtiğini ancak bunun gerçekleşmemesi nedeniyle sendika temsilcisi olarak kendisinin suçlandığını ifade ederek, “Kendileri başka bir sendikanın yöneticisi olup hükümete karşı birçok basın bildirisi yayımladı. 17-25 Aralık’tan sonra Babaeski’de Gezi eylemlerine destek veren solcu sendikalar ile beraber eylem yaptılar. Hükümeti hırsızlıkla suçladılar. Biz bunları deşifre edince başımıza bu olaylar geldi” ifadelerini kullandı.

“Beni tehdit etti”

Olayla ilgili görüşünü sorduğumuz hademe Sami Kulaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından tehdit edildiğini ifade ederek, “Kadriye Tokat’ın beni İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne çağırdığını söylediler. Ben de apar topar oraya gittim. Kadriye Tokat’ın odasına gittiğimde bana hitaben ‘2015 yılına ait okul aile birliği dosyalarını sen aldın, sen suçlusun, bu defterler bir tek Mustafa Fıstık’ın işine yarar sen onun için bu defterleri çaldın’ dedi. Ben almadığımı söylesem de bana ‘Seni açığa aldırırım, mahkemelerde sürünürsün, derdini kimseye anlatamazsın, ailen perişan olur, Babaeski’ye rezil olursun, 25 yıllık memuriyet hayatın boşa gider, seni emekli bile ettirmem’ diyerek tehdit etti. Ben de korktum. Beni zorla kendi arabasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürdü. Bana Mustafa Fıstık aleyhine ifade vermemi söyledi, ben de yaptım. Şimdi emekliyim yaptığım şey yüzünden vicdan azabı çektiğim için gidip Mustafa Fıstık adına verdiğim ifadeyi değiştirdim ve hepsini Kadriye Tokat’ın beni tehdit ederek bu ifadeyi verdiğimi anlattım” dedi.