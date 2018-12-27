0553 313 94 23

BABADER'den velayet açıklaması: Anneler intikam için yapıyorlar

Babalar ve Çocuklar Derneğinden yapılan açıklamada, çocuklu çiftlerin boşanma durumunda annelerin babalardan intikam almak için sıkça çocuk icrasına başvurduğu belirtilerek bu durumun Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarından anlaşılabileceği vurgulandı.

27 Aralık 2018 Perşembe 00:16
BABADER'den velayet açıklaması: Anneler intikam için yapıyorlar

Babalar ve Çocuklar Derneği (BABADER), boşanmalarda çocuğun velayetinin tek bir tarafa verilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, çocuğun sorumluluğunun bir tarafa yetkinin ise diğer tarafa verilmesinin sorunlara neden olduğu belirtildi.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Annelerin babalardan intikam almak için sıkça çocuk icrası ve EYS uygulamasına başvurduğunu ve UYAP, MERNİS, Emniyet Genel Müdürlüğü varitabanı üzerinden alınacak veriler ışığında;

1. Babasız büyüyen çocukların suç oranlarına,

2. İstismara uğrama oranlarına ve hayat başarılarına

3. Kimin çocuk icrasına ve EYS ye sebep olduğu

4. Çocuk ölümlerinin ve çocuğa şiddetin kim tarafından yapıldığı tespit edilmelidir.

Bu veriler ışığında velayet hukuku aile ve çocuğun üstün yararı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 00:16
  1. babader
  2. velayet

YORUM YAZ

  • mısamısa4 dk önce
    haklı mücadelenizde rabbim yardımcınız olsun,aile hukukun da ilk kural şu olmalı aldatan taraf kim olursa olsun çocuğun velayetini alamaz böyle bi kanun maddesi konsa bakın o zaman aldatmalar ve boşanmalar nasıl azalıyor,kadınlar ne olursa olsun evim dağılsa gayri meşru ilişkim yarıda kalsa sonuçta en son sığınacak liman olarak çocukları görüyor ve de kullanıyorlar
  • Hacı dayıHacı dayı25 dk önce
    At sahibine göre kişner dayım...İMAN olsaydı 2 tarafda sorun çıkarmayacaktı evlilikleri 1000 yıl sürerdi,,,Efendimiz S.A.V sen dindar olanı seç de huzur bul diyor dimi ya...Kadın da adam da İMAN dayım İMAN....

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kayseri'de trafik kazası: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
  1. Kayseri'de trafik kazası: 24 yaşındaki..
  2. Mümtaz Turhan, vefatının 50. yılında..
  3. Diriliş Ertuğrul Sadrettin Konevi..
  4. Mısır'da Biltaci'nin "gülümsemesine" 2..
  5. Adıyaman'da eğitime kar engeli
  6. BABADER'den velayet açıklaması:..
  7. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Aralık 2018
  8. Yemen'de "Yeniden Düzenleme..
  9. Çavuşoğlu Türkmenistanlı mevkidaşıyla..
  10. Kolombiya’da otobüs uçuruma..
  11. Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden..
  12. Diriliş Ertuğrul Artuk Bey diziden mi..
  13. Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
  14. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail..
  15. Cengiz Aytmatov için Kastamonu'nda..
  16. Ankara'da yarın okullar tatil mi?
  17. Ordu'da eğitime kar engeli
  18. İsrail parlamentosu erken seçim için..
  19. Suriye sınırına sevkiyat sürüyor...
  20. Karayolları Trafik Kanunu ile bazı..
CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
AK Parti Muğla adayı kim oldu?
AK Parti Muğla adayı kim oldu?
Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi

Günün Karikatürü

27 Aralık 2018
Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı