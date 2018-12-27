BABADER'den velayet açıklaması: Anneler intikam için yapıyorlar
Babalar ve Çocuklar Derneğinden yapılan açıklamada, çocuklu çiftlerin boşanma durumunda annelerin babalardan intikam almak için sıkça çocuk icrasına başvurduğu belirtilerek bu durumun Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarından anlaşılabileceği vurgulandı.27 Aralık 2018 Perşembe 00:16
Babalar ve Çocuklar Derneği (BABADER), boşanmalarda çocuğun velayetinin tek bir tarafa verilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.
Dernekten yapılan açıklamada, çocuğun sorumluluğunun bir tarafa yetkinin ise diğer tarafa verilmesinin sorunlara neden olduğu belirtildi.
Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Annelerin babalardan intikam almak için sıkça çocuk icrası ve EYS uygulamasına başvurduğunu ve UYAP, MERNİS, Emniyet Genel Müdürlüğü varitabanı üzerinden alınacak veriler ışığında;
1. Babasız büyüyen çocukların suç oranlarına,
2. İstismara uğrama oranlarına ve hayat başarılarına
3. Kimin çocuk icrasına ve EYS ye sebep olduğu
4. Çocuk ölümlerinin ve çocuğa şiddetin kim tarafından yapıldığı tespit edilmelidir.
Bu veriler ışığında velayet hukuku aile ve çocuğun üstün yararı çerçevesinde değerlendirilmelidir.
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