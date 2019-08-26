BABADER’den Emine Bulut cinayeti açıklaması: Kadının beyanı ile erkek, erkeğin gücü ile kadın ezilmemeli

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Emine Bulut cinayeti üzerine açıklama yapan Babalar ve Çocuklar Derneği (BABADER) yönetimi, “Bir kadının ölümüne gösterilen bu toplumsal tepkinin aynı şekilde ölen, öldürülen her insan için de gösterilmesi esas arzumuzdur.” ifadelerini kullandı.

Şiddeti öven hiçbir fikre hak verilemez

BABADER’in açıklamasında, “Babalar ve Çocuklar Derneği olarak, Psikolojik, maddi, cinsel ya da fiziki her türlü şiddete karşı olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna duyururuz. Cinayeti ve şiddeti öven hiçbir fikre ve söyleme hak vermemiz mümkün değildir. Emine Bulut’un ölümüne ve evladının; hem annesinden, hem babasından mahrum kalmasına derinden üzüldük. Kendisine rahmet, çocuğuna ve ailesine başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Öldürülen erkekler içinde aynı hassasiyet gösterilmeli

“Bir kadının ölümüne gösterilen bu toplumsal tepkinin aynı şekilde ölen, öldürülen her insan için de gösterilmesi esas arzumuzdur.” denilen açıklamada, “Murat Taşocak gibi evladının gözü önünde eşi tarafından, eşinin 4 akrabasının yanında, canice öldürülen babalar için de aynı tepki verilmeli idi. Hâlbuki basın ve devlet yetkilileri bu ve benzer olaylara sessiz kaldı. Ayrıca cinayete tanık olan çocuğun velayeti hapisteki katil anneye verildiği gibi Murat Taşocak’ın annesi Ayla Hanım’a dava üzerine dava açıldı. Kimse elinden tutmadı, torununu kaçırmak ile suçlandı.” ifadelerine yer verildi.

Kadının da erkeğin de canı birbirinden daha kıymetli değildir



BABADER yönetiminin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bir erkeğin kadından bir kadının erkekten canı daha kıymetli değildir. Medya, devlet ve yargının erkeğin canını bile hiçe sayan bu tavrı ile adaletin sağlanması mümkün değildir. Bu adaletsiz tavır olduğu sürece her defasında lanet ile cinayetleri telin etmek ile şiddet ve cinnetlerin sonu gelmeyecektir. Bu nedenle ailelerin sağlıklı olması için aile kurulurken eğitim verilmeli. Gerekli psikolojik ve sosyolojik incelemeler yapılmalı. Kadının beyanı ile erkek, erkeğin gücü ile kadın ezilmemelidir.”

Kin doğuran değil kalpleri yumuşatan formüller bulunmalı



BABADER’in açıklamasında şu konuya dikkat çekildi:

“Daha sert önlemler alıp, kadın erkek arasındaki kini artırmak yerine; kalpleri yumuşatacak sorunları büyütmeden mahallinde çözecek yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Yoksa şimdiye kadar yapılan; sert ve tek taraflı olarak kadını haklı gören yasa ve yargı kararları ile gelinen sonuç ortadadır. Sorundan beslenenlerin görüşlerine başvurarak sorunlar çözülmeyecek daha da derinleşecektir. O nedenle Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanlığı ve tüm yetkililere önerimiz; sorundan canı yanan ve bizzat sorunları yaşayan bizlerin de fikirlerinin değerlendirildiği toplantılar düzenlenmesidir.”