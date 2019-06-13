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Babadan oğluna son bakış

Samsun’da, elektrikli motosikleti ile sabah işe giderken görev yaptığı yere 25 metre kala kazada hayatını kaybeden zabıta memuru gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:05
Babadan oğluna son bakış

Samsun’da, elektrikli motosikleti ile sabah işe giderken görev yaptığı yere 25 metre kala kazada hayatını kaybeden zabıta memuru gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.


Kaza, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Çakırlar Korusu önünde sabah saat 07.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Belediyesinde görevli zabıta memuru Serhat Ağu’ya (42), elektrikli motosikleti ile seyir ederken görev yaptığı Çakırlar Korusu’nun girişine 25 metre kala ana yoldan yaya geçidinden geçmek için manevra yapınca bir markette çalışanları taşıyan İbranim Turan yönetimindeki minibüs çarptı. Kazada minibüsün yaklaşık 50 metre sürüklediği elektrikli motosiklette bulunan zabıta memuru Serhat Ağu ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmak istenilen zabıta memuru, ambulansta hayatını kaybetti.



Gözyaşları sel oldu


Cenaze işlemlerinin ardından Ağu için Atakum Belediyesi önünde tören gerçekleştirildi. Cenaze arabasında belediye önüne getirilen zabıta memurunun cansız bedeni burada gözyaşlarıyla karşılandı. Ağu’nun babası Emin Ağu ve ağabeyi Serkan Ağu tabutun yanında uzun süre gözyaşı döktü.


Cenaze başında konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, zabıta memurunun vicdanlarında şehit olduğunu belirterek, “İşe geliyordu. Kamu hizmeti yapıyordu. Genç yaşta aramızdan ayrıldı. Rahmet diliyorum. O acı nasıl çekilir bilmiyorum. Allah sabır versin. Bize düşeni yapacağız. Aileyi takip edeceğiz. Birlikte bu acıyı paylaşacağız” dedi.


Daha sonra ise Ağu için helallik alındı. Merhumun cenazesi Canik ilçesi Demirci Köyü Camisi’inde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Demirci köy mezarlığına defnedilecek. Törene ayrıca, Ağu’nun yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Ölen zabıta memurunun 6 yıl önce işe başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:05
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