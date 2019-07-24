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Babadağ'da renklenen gökyüzü yüzleri güldürdü

Fethiye'nin "dünyaya açılan penceresi" olarak görülen 1965 rakımlı Babadağ'dan, yılın ilk yarısında yapılan yamaç paraşütü atlayış sayısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış görülmesi, turizmcileri mutlu etti- Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı: - "Fethiye'de turizmi 12 aya çıkarmak amacıyla başladığımız Babadağ Teleferik projesiyle Babadağ her yıl yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlayacak"- Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay: - "Burası yamaç paraşütü yapılacak yer anlamında eşsiz bir nokta. Yaz kış uçuş yapılabilen eşsiz manzarasıyla insanı büyülüyor. Her geçen gün ilgi daha da artıyor"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
Babadağ'da renklenen gökyüzü yüzleri güldürdü

MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nden yılın ilk yarısında yapılan yamaç paraşütü atlayış sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış gösterdi. Artış, en çok turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Adrenalin tutkunlarının eşsiz manzarada heyecan dolu dakikalar yaşadığı, Fethiye'nin "dünyaya açılan penceresi" olarak görülen Babadağ'da, yılın ilk yarısında yaşanan yoğunluk turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında yer alan Babadağ'a olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Babadağ'ın zirvesinden, Fethiye ve çevre ilçeler ile Yunanistan'ın Rodos Adası'nın görülebildiğini aktaran Çıralı, "Babadağ'dan 2018'de 162 bin 776 uçuş yapılmıştı. Geçen yılın ilk altı ayında 45 bin 575 olan uçuş sayısı, bu yılın aynı döneminde 53 bin 900'e yükseldi. Bu da yüzde 18'lik bir artış demek. Yıl sonu itibarıyla atlayış sayısının 200 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz." dedi.

- Yılın her ayı muhteşem manzarayı izleyebiliyorlar

Çıralı, dünyanın dört bir yanından gelen tatilcilerin 12 ay boyunca Babadağ'ın muhteşem manzarasını izleme fırsatı bulabildiğini ifade etti.

Ramazan Bayramı tatilinde, Babadağ'ın tatilcilerin gözdesi olduğunu vurgulayan Çıralı, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı tatilinde de tüm Türkiye'yi Babadağ'dan uçmaya davet ediyoruz. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması tüm turizmcilerin beklentisi. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak, Babadağ'dan uçuşların kalitesini artırmak ve uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla oda olarak üstlendiğimiz projede son aşamaya geldik. Avrupa'nın bir numaralı yamaç paraşütü merkezi olan Babadağ'a Ölüdeniz manzarasıyla çıkılmasını sağlayacak 30 milyon dolarlık teleferik projesi 2020 yılında hizmete girecek. Fethiye'de turizmi 12 aya çıkarmak amacıyla başladığımız Babadağ Teleferik projesiyle Babadağ her yıl yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlayacak."

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay ise yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi.

Tatilcilere, tecrübeli pilotlarla gökyüzünde eşsiz bir zaman yaşattıklarını anlatan Akçay, "Bu sene özellikle Uzak Doğu'dan çok fazla talep var. Bu da bizi mutlu ediyor. İlk kez Babadağ'dan uçanlar heyecanlarını yatıştırdıktan sonra 'iyi ki yapmışım' diyor. Burası yamaç paraşütü yapılacak yer anlamında eşsiz bir nokta. Yaz kış uçuş yapılabilen eşsiz manzarasıyla insanı büyülüyor. Her geçen gün ilgi daha da artıyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
  1. Babadağ
  2. Fethiye
  3. Muğla
  4. Osman Çıralı
  5. uçuş sayısı
  6. yamaç paraşütü

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