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Babacan çevresi açıkladı: 15 Eylül’de basın açıklamamız yoktur

Yeni parti kurma çalışmalarına hız veren Ali Babacan'ın 15 Eylül'de basın açıklaması yapacağı iddiaları yalanlandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:08
Babacan çevresi açıkladı: 15 Eylül’de basın açıklamamız yoktur

 Sezai Erhan  yeniakit  AK Parti’den istifa ettikten sonra yeni partinin kuruluş çalışmalarını hız veren Ali Babacan'ın yol haritası netlik kazandı.

YeniAkit’e konuşan Ali Babacan’ın ekibinde yer alan üst düzey bir yetkili, “Sayın Ali Babacan'ın 15 Eylül'de basın açıklaması yapacağı iddiası doğru değil. Babacan parti programını Aralık ayında kamuoyuna açıklayacak ve kadrolarını tanıtacak. 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dahil olmak üzere bir çok eski AK Partili ismin yeni partide hiç bir resmi görevi olmayacak” bilgisini verdiler. Gazeteci Fatih Altaylı, Ali Babacan’ın 15 Eylül’de basın açıklaması yapacağını iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:08
  1. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • abidin kayaabidin kaya47 dk önce
    ali babacan abdullah gülü yanına almasın. abdullah gül vefasızlık demek, doyumsuzluk demek.abdullah gülün olduğu yere oy vermem. ama ali babacana fetö desteği olmazsa oy veririm.
  • BABACAN CHP DEN ÇOK GÜZEL OY ALIRBABACAN CHP DEN ÇOK GÜZEL OY ALIR54 dk önce
    ERDOĞAN SEVERLERDEN 1 TANE OY SAPMASI OLMAZ. BABACAN BABAYI ALIR
  • mertmert1 sa önce
    siz ne istiyorsunuz unutmayın üst akıl çok güçlü yapmayın sonra pişman olacaksınız oyun tuzağa gelmeyin daha ne istiyorsunuz

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