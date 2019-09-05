Babacan çevresi açıkladı: 15 Eylül’de basın açıklamamız yoktur

Sezai Erhan yeniakit AK Parti’den istifa ettikten sonra yeni partinin kuruluş çalışmalarını hız veren Ali Babacan'ın yol haritası netlik kazandı.

YeniAkit’e konuşan Ali Babacan’ın ekibinde yer alan üst düzey bir yetkili, “Sayın Ali Babacan'ın 15 Eylül'de basın açıklaması yapacağı iddiası doğru değil. Babacan parti programını Aralık ayında kamuoyuna açıklayacak ve kadrolarını tanıtacak. 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dahil olmak üzere bir çok eski AK Partili ismin yeni partide hiç bir resmi görevi olmayacak” bilgisini verdiler. Gazeteci Fatih Altaylı, Ali Babacan’ın 15 Eylül’de basın açıklaması yapacağını iddia etmişti.