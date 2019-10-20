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Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilerin alacağı oy oranını açıkladı

Engin Ardıç, bugünkü yazısında yeni parti kuracaklarını ilan eden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracakları yeni partilerin alacakları oy oranını açıkladı.

20 Ekim 2019 Pazar 12:19
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilerin alacağı oy oranını açıkladı

Yeni parti iddialarıyla gündeme gelen eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun 'yol haritası' adıyla yaptığı açıklamaların boş laflardan ibaret olduğunu söyleyen Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Davutoğlu Manisa'da bir toplantı yapmış. Kuracağı partinin 'yol haritasını' açıklamış. Dikkatle okuduk, harita marita göremedik. Harita marita yok, bol bol 'boş laf' var." ifadelerini kullandı.

"Her birine yüzde 2"

Başkan Erdoğan'a düşmanlık güden gazetelerin Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu çok fazla köpürttüğünü dile getiren Ardıç, "Erdoğan'a düşmanlık güden gazeteler, 'hocayı bir şey sansınlar' diye bu boş lafları köpürtmeye çalışıyorlar ama gülünç oluyorlar. Program mrogram da yok. Ne yapacak, cumhurbaşkanı olacak da Şam'da namaz mı kılacak? Hele Babacan da partisini kursun... Bakalım seçim sandığında birbirlerini nasıl 'kıracaklar'... Her birine yüzde 2. İyimser bir yaklaşımla." diye yazdı.

İşte Engin Ardıç'ın bugünkü yazısından o bölüm;

"Davutoğlu Manisa'da bir toplantı yapmış.

Kuracağı partinin "yol haritasını" açıklamış.

Dikkatle okuduk, harita marita göremedik.

"İlk isteğimiz korku duvarını aşmak" demiş, yani "Tayyip Erdoğan'dan korkmayın, basın istifayı bu tarafa gelin" diyor...

"Ümidi ve heyecanı ayağa kaldırmak" diyor.

Bunun neyin ümidi ve heyecanı olduğunu anlayamadık.

Erdoğan'dan "kurtulma" ümidi ve heyecanı olsa gerek...

Erdoğan'sız seçim kazanabileceğini uman AK Partili varsa buyursun geçsin tabii.

"Yüreği olan varsa karşımıza çıksın" diye de atıp tutuyor.

Karşına çıkanları görme, sonra da sıkıysa çıkın diye salla...

İyi de, harita nerede?

Harita marita yok, bol bol "boş laf" var.

Erdoğan'a düşmanlık güden gazeteler, "hocayı bir şey sansınlar" diye bu boş lafları köpürtmeye çalışıyorlar ama gülünç oluyorlar.

Program mrogram da yok.

Ne yapacak, cumhurbaşkanı olacak da Şam'da namaz mı kılacak?

Hele Babacan da partisini kursun...

Bakalım seçim sandığında birbirlerini nasıl "kıracaklar"...

Her birine yüzde 2.

İyimser bir yaklaşımla."

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 12:19
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YORUM YAZ

  • Oktay Oktay 17 dk önce
    VerilenMakam gittikten sonra ihanet edenlere oy yok
  • abdrhmnabdrhmn19 dk önce
    1000 tane oyum olsa havalarını alırlar
  • İRFAN BALCIİRFAN BALCI23 dk önce
    TARİHİN KÜFLÜ VE TOZLU SAYFALARINDA YERİNİZİ ALACAKSINIZ.YÜZDE 2 DEYİL YUZDE 1BİLE ALAMAYACAKLAR.CÜNKÜ İHANETKARLAR.İ
  • lütfilütfi27 dk önce
    Madem yüzde 2 oy alacaklarmış.O zaman bu korku niye?
  • hasanhasan34 dk önce
    küçümsememek lazım 2 o,2 o,4 eder %01 in bile hesabının yapıldığı ortamda hoş olmayan bir durum sonuçta bu %4 akp den gidecek
  • Kadir Kadir 42 dk önce
    Kurdukları gün Akp yok olacak
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ42 dk önce
    FETÖ SORUŞTURMALARINDAN PAÇAYI KURTARMA HAREKETİ!!! AHMET ABDULLAH ALİ KORKMAYIN, BÜLENT SÜLALESİNİ KURTARDI! SİZE DE BİRŞEY OLMAZ KORKMAYIN, BIRAKIN BU HAREKETİ FALAN SİZDEN BİR CACIK OLMAZ, BLÖF YAPARAK ERDOĞAN I HİZAYA MI GETİRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ? Davutoğlu senden LİDER Olmaz boşuna tırmalama
  • Lafa bak insani gorLafa bak insani gor49 dk önce
    Erdogandan korkma bas istifayi bu tarafa gel"!? Ne karaktersizlik ne alcaklik! Bunlar bu zihniyetteki tiplerin kursali olmaz bunlar her şeyi satarlar

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