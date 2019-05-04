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Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu uzlaşsın diye eski bakan devreye girdi

Yeni parti çalışmaları içerisinde olduğu iddia edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan'ın bir araya gelmesi için eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in devreye girdiği öne sürüldü.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 01:24
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu uzlaşsın diye eski bakan devreye girdi

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan'ın İstanbul ve Ankara'da çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Her iki isme yakın olan siyasilerin, Babacan ve Davutoğlu'nu bir araya getirerek, tek bir çatı altına toplamak için çabalıyor.

Son olarak bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapan Ömer Dinçer'in Davutoğlu ve Babacan ile görüştüğü öğrenildi. Dinçer'in ayrıca 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de bir görüşme yaptığı bildirildi.

Ömer Dinçer'in görüşmelerden net bir sonuç çıkaramadığı öne sürülürken, taraflarla haftasonu son bir görüşme daha yapacağı iddia edildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 01:24
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