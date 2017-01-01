Babacan Premıum’da teslim zamanı

İstanbul’un farklı lokasyonlarında inşa ettiği projelerle yatırımcılarına kazandıran Babacan Yapı, Beylikdüzü E- 5 üzerinde konumlanan Premium projesinin ilk etabında anahtar teslimlerine hazırlanıyor. Projenin ilk üç bloğunda satışını yaptığı dairelerde test çalışmalarını tamamlamak üzere olan şirket, davet mektubu gönderdiği mülk sahiplerine bu ay sonunda anahtarlarını teslim edecek.

Hız kesmeden çalıştık

“Sektördeki öncü girişimimiz sayesinde inşaat çalışmalarımızda hız kesmedik” diyen Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Bu duruşumuzla sektöre yol gösterici olduk. Yatırımcılarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kampanyalı satışlarımızın devam ettiği projemizin ikinci etabında ise teslimler Haziran 2019’da yapılacak” mesajını verdi.