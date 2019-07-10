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Babacan Premium projesinde ikinci etap teslimleri de başladı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:47
Babacan Premium projesinde ikinci etap teslimleri de başladı

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, Beylikdüzü E- 5 üzerinde konumlanan Babacan Premium projesinde zamanında yapılan ilk etap teslimlerinin ardından ikinci etap teslimlerine de zamanında başladı.

Babacan Holding açıklamasına göre, konut sahibi olmak isteyenler ile yatırımcıları fırsatlarla buluşturan şirket, döviz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak oluşan maliyet baskısına karşın projelerine devam ediyor.

Sektördeki canlılığı diri tutmak adına çaba gösteren şirket, Babacan Premium projesinin ikinci etabının da teslimatına zamanında başlayarak yatırımcılarına verdiği sözü tuttu.

- "Sektördeki öncü girişimimizle inşaat çalışmalarını hızlandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, yatırımcıların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak ve sektördeki canlılığı diri tutmak adına mevcut projelerin inşaat çalışmalarını hızlandırdıklarını bildirdi.

Babacan, "Hayata geçirdiğimiz projelerin teslimlerini gerçekleştirmeye ve dileyen herkesi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Sektördeki öncü girişimimiz sayesinde inşaat çalışmalarımızda hız kesmedik. Bu duruşumuzla sektöre yol gösterici olduk." ifadelerini kullandı.

- "İnşaat çalışmalarımızı hiçbir zaman yavaşlatmadık"

Projenin E-5 üzerindeki konumunun yanı sıra sunduğu tatil köyü konforuyla yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından ciddi talep gördüğünü aktaran Babacan, "Yatırımcılarımızdan gelen talep her dönemde dinamik kaldı. Biz de inşaat çalışmalarımızı hiçbir zaman yavaşlatmadık. Hayata geçirdiğimiz her projemiz gibi bu projemizi de zamanında teslim ederek yatırımcılarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- E-5'e 100 metre mesafede

Bulunduğu lokasyon itibarıyla yatırımcıların dikkatini çeken Babacan Premium projesi, E-5'e ve metrobüs durağına 100 metre mesafede konumlanıyor.

Projeden, İstanbul Üniversitesi de dahil ve birçok özel üniversiteye toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika içinde ulaşılabiliniyor.


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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:47
  1. Babacan Holding

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