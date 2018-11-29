Babacan Port Royal’de 60 ay yüzde sıfır faizle kazançlı yatırım ayrıcalığı

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, Babacan Port Royal'de yüzde 25 indirim, 60 ay yüzde sıfır faiz kampanyası başlattı.

Babacan Yapı açıklamasına göre, Babacan Port Royal’den konut sahibi olmak isteyenlere kampanya başlattı. Projede yüzde 25 indirim veya 60 ay, yüzde sıfır faizli ödeme seçeneği sunuluyor. Büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı projenin mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyor.

Proje toplam 5 blokta 814 daire ve 37 adet ticari üniteden meydana geliyor. Projede alan büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişen1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor.



Şehrin merkezinde yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kamuya ait yeşil parka komşu projede ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları bulunuyor.Teslimlerin 2019 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanan Babacan Port Royal’in bin metrekarelik kapalı alanı, geniş sosyal donatı alanları için ayrıldı. Projede fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası, oyun odası bulunuyor.

-E-5’e bir dakika mesafede

Ayrıca metroya sıfır konumuyla da yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran Babacan Port Royal, E-5’e 1 dakika ve İDO’ya 10 dakika mesafede konumlanıyor. CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Bakırköy deniz otobüsü, Ataköy Marina, İSTOÇ, Masko, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakın mesafede yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, Babacan Port Royal’in merkezi lokasyonu ve mimari tasarımıyla bölgede prestij sembolü ve fark yaratan bir proje olduğunu belirtti.

Babacan Holding olarak bugüne kadar imza attıkları kampanyalar aracılığıyla yatırımcıların kolaylıkla konut sahibi olmasına katkı sağlamayı misyon edindiklerini belirten Babacan, "Bugün hayata geçirdiğimiz kampanyamız ile de sektördeki bu duruşumuzu pekiştiriyoruz. Babacan Port Royal projemiz, sağladığı yüksek katma değerle her zaman yatırımcılarımızın gözdesi oldu. Biz de projemizi onlar için ulaşılabilir kılmak adına yeni bir kampanya hazırladık. Yatırımcılarımız 60 ay, yüzde sıfır faizli ödeme seçeneği ile bütçelerini yormadan kazançlı bir yatırıma kavuşacaklar. Konumunun sağladığı avantajla yatırımcılara her geçen gün artan yüksek bir katma değer sağlayan projemiz, yatırımcılarımıza sözleşme imzalandığı andan itibaren kazandırmaya başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.