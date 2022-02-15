Babacan o konuda tutturmuş, ama Akşener'den çıt çıkmamış

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, muhalefetin 6'lı toplantısında HDP'ye yer verilmemesini "anlayamayan" çevrelere işin aslını tane tane anlattı. "HDP'yi bu masaya oturttuklarında ne olacağını çok iyi biliyorlar. O yüzden de masanın altına sakladılar. Günün sonunda HDP millet ittifakının adayına oy verecek" diyen Güler, "Bu arada Babacan 'HDP de HDP' diye tutturmuş. Akşener'den çıt çıkmamış" ifadelerini kullandı. İşte Güler'in "Tam bir tiyatro!" deyip yazdıkları:

"Yaşa göre, boya göre, aldığı oya göre, isme göre derken 'yuvarlak masa' formülüyle bu sorunu aştılar.

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Akşener, Babacan ve Uysal oturdular konuştular, tartıştılar ve anlaştılar. 28 Şubat tarihinde de mutabakat metnini kamuoyuna açıklayacaklar.

Alman DW Türk haberi şöyle servis etti:

'Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma'!

Allah Allah!

Kim umut etmiş, kim görmüş, kim duymuş?

Hangi yıllardır?

Akşener bir sabah uyandı 'ben başbakan olacağım' dedi. Hepsi bu!

Ardından da 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' diye bir şey icat ettiler. Ki 'bu kadar benzemez niçin bir araya geldi' şeklindeki haklı soruya bir cevap olsun?

Bu!

Haberin devamında da şu var:

'6 muhalefet partisi lideri güçlendirilmiş parlamenter sistem için mutabakata vardı'!

İyi de bu konudaki mutabakat Almanları niçin heyecanlandırıyor?

Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye açısından iyi bir naneyse Almanlar buna niye seviniyor?

Neyse!

28 Şubat günü mutabakat metni açıklandığında Türkiye ne duyacak acaba?

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak ama yetkilerini başbakana yani Akşener'e devredecek...

Davutoğlu Dışişleri Bakanı olacak...

Babacan Maliye...

Temel Karamollaoğlu peki?

Uysal'ı da sanırım milletvekili yaparlar.

Bu mu mutabakat metni?

Bu olsa olsa 'pay etme' şeması olur.

Bu getirmiş, bu pişirmiş, bu yemiş...

HDP de 'hani bana' diyor.

'Biz niçin o masada yokuz' diye algı yapıyor.

Hepsi numara! İnanmayın!

Çünkü HDP'yi bu masaya oturttuklarında ne olacağını çok iyi biliyorlar. O yüzden de masanın altına sakladılar.

Günün sonunda HDP millet ittifakının adayına oy verecek.

Bu arada Babacan 'HDP de HDP' diye tutturmuş. Akşener'den çıt çıkmamış.

Uzun lafın kısası tam bir tiyatro! (...)"