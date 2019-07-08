Babacan kimlerle hareket ediyor? İşte o isimler…

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Yenilenen İstanbul seçiminin ardından siyasetin gündeminde AK Parti içerisindeki yeni parti hazırlıkları önemli bir yer tutmaya başladı. AK Parti'de yıllardır ekonomi yönetiminde bulunan Ali Babacan'ın, yeni parti hazırlıklarında sona gelindi. Ali Babacan, AK Parti kurucu üyeliğinden istifa dilekçesini genel merkeze ulaştırdı. Babacan, "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" diyerek "Her konuda beyaz sayfalarla işe başlamak gerekmektedir" ifadelerini kullanarak kuracağı partinin ilk açıklamasını yaptı. Böylece yeni partiyle ilgili ilk resmi adım atan Ali Babacan'ın yanında yer alacak isimlerde netleşmeye başladı.

ANAYASA RAPORTÖRÜ OSMAN CAN’DA VAR

Kulislere göre, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Başbakan Yardımcısı Prof. Beşir Atalay, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Diyanet’ten sorumlu Devlet Bakanı Prof. Mehmet Aydın, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın yeni parti çalışmaları içinde yer aldığı konuşuluyor. AK Parti eski milletvekillerinden Abdullah Başçı, Feramüz Üstün, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Mikail Arslan’ın ise yeni partiye katılma durumlarının henüz netleşmediği belirtiliyor.

İŞADAMLARI VE SİYASİLERE TEKLİF GÖTÜRÜLÜYOR

Ulaştığımız bilgilere göre, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın AK Parti kurucu üyeliği istifa dilekçesini yazmadan önce 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ekibiyle istişare ettiği, Gül’ün, “Biz seni yalnız bırakmayacağız” dediğini öğrendik. Yeni parti çalışmalarıyla ilgili işadamları ve eski siyasilerin arandığı, kaynağımız 150’nin üzerinde kişiye teklif götürüldüğünü söyledi.

ALİ BABACAN İÇİN “PR” ÇALIŞILACAK

Kaynağımız, yeni kurulacak partinin genel başkanı olarak Ali Babacan isminin belirlenmesinde genç ve yüzünün temiz olması, ankette çıkması, batının önemsemesi ve ekonomi için güven veriyor olması etkili oldu, toplantılarda bu yönde karar çıktı ve Parti’nin vitrin kadrosunda her siyasi görüşten isimler yer alacak ve PR çalışmasında bulunulacak.