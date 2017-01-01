Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan’dan sektör temsilcilerine uyarı: Frene basanlar kaybedecek

Güçlü sermaye yapısı ve yatırımcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Babacan Holding, 2019 yılında gerçekleştireceği anahtar teslimlerinin yanı sıra yatırımlarına devam edecek. Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, piyasalardaki agresif hareketlilikten yara almamak, yatırımcılarını mağdur etmemek için gaza bastıklarını belirterek, ’’Bu dönemde duran kaybeder. Frene basmayanlar başarılı olacak’’ dedi.

Hayal değil gerçeğe bakın

’’Artık sektörde hayal değil gerçek satıyor’’ diyen Babacan, tespitlerini şöyle sıraladı: ‘’Gayrimenkul sektörü önceden hayali daha çok daha rahat satıyordu. İnsanlar geliyorlardı ‘örnek dairem bu, maket bu’ ve hayal ediyordu. Bitince proje aslında daha güzel oluyordu. Ama hayal daha cazip geliyordu. Artık o dönemler bitti. İnsanlar bu konu da haklı. Çünkü sektörde çok fazla mağdur edilen de oldu. Şu an Babacan Yapı olarak bizim iş yapmamızın, satışlarımızın fazla olmasının nedeni de yaptığımız projeler hayallerden daha gerçek, daha güzel yapıyoruz. Burada projelerimize insanlar gelip görüyorlar, bakıyorlar. Projenin bitmesine yakın onu görerek satın almak istiyorlar.’’

“Faizleri sıfırladık”

Bazı dönemlerde müteahhit firmaların kârlarından feragat ederek satış yapmaları gerektiğinin önemine dikkat çeken Babacan, “Dövizdeki tırmanış ve faiz oranlarındaki yükseliş geçtiğimiz dönem içinde bize büyük sıkıntı oluşturdu. Ama biz bu dönemde inşaat çalışmalarımızda hiçbir duraklamaya yer vermediğimiz gibi faiz oranlarını kendi içimizde, öz kaynaklarımızı kullanarak sıfırladık. 60 ay sıfır faizler yapmaya başladık. Sonuçta ne oldu, hem sektörü diri tutmak adına gayret gösterdik, hem de yatırımcılarımıza kazandırdık. Kısa vadede bakınca kayıptayız gibi gözükse de uzun vadede biz de kazanıyoruz.”