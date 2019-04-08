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Babacan Holding 2019'da hedef büyüttü

Gayrimenkul ve inşaat sektörüne 450 milyon liralık yatırımla, sahil kasabası konseptini kazandıracak olan Babacan Holding, lojistik sektöründeki yatırımlarını da hızlandıracak

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:28
Babacan Holding 2019'da hedef büyüttü

İSTANBUL (AA) - Arazi değerleme ve satın alma, projelendirme, üretim, satış ve pazarlama, kentsel dönüşüm, kiralama ve yönetim alanları ile enerji, turizm ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren Babacan Holding, 2019 yatırımlarında hedef büyüttü.

Babacan Holding açıklamasına göre, Maliye ve Hazine Bakanlığı Özelleştirme İdaresinden, Beylikdüzü Kavaklı sahilinde denize sıfır konumda, 60 bin metrekare büyüklüğündeki bir arazi satın alan holding, bölgede bir sahil kasabası inşa edecek.

450 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek proje ile içerisinde yeme – içme alanları, otel, yaşlılar için sosyal donatılar, bakım evi gibi detayların yer alacağı sahil kasabası konseptini sektöre kazandıracak.

Babacan Lojistik markasıyla lojistik sektöründeki yatırımlarını da hızlandıran holding, 120 milyon liralık yatırımla, Kuzey Marmara Otoyolu’nun yeni açılan Mahmutbey-Çatalca güzergahında bulunan 42 bin metrekarelik arazi üzerinde lojistik depolama binası inşa edecek.


- "Yatırımda dev adımlar atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, gayrimenkul ve lojistik sektörlerindeki projelerle, holding yatırımlarında vites büyüttüklerini dile getirdi.

2019 yılını yatırım dönemi olarak tanımladıklarını aktaran Babacan, "Bu yönde dev adımlar atıyoruz. Gayrimenkulden edindiğimiz deneyimle sektöre alternatif bir konsept kazandıracağız. Lojistikteki yeni yatırımımızla da bu alandaki adımlarımızı hızlandıracağız. Yatırımlarda büyük hamleler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 09:28
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