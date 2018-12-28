"Babacan Holding 2018'de yüzde 19 büyüdü"

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, gerçekleştirdikleri yatırımlarla sektörde büyüme yönünde emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "2018'de mevcut projelerimize ek olarak hayata geçirdiğimiz yeni projelerimizle yüzde 19 civarında bir büyüme sağladık. Sektörümüz adına yeni atılımların gerçekleşeceği 2019 yılında bunu yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Babacan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl döviz kurlarındaki beklenmeyen artışlardan kaynaklanan sıkıntılara rağmen, frene basmayıp projelerini aynı hızla sürdürdüklerini kaydederek, piyasalardaki sıkıntılara rağmen Babacan Premium projesini tamamlama aşamasına getirerek, yüzlerce daireyi söz verdikleri tarihlerde teslim ettiklerini ve etmeyi sürdürdüklerini anlattı.

Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerinde sundukları senetsiz, banka kredisiz ve kefilsiz, yüzde sıfır faizli ödeme seçenekleriyle yatırımcılarıyla kurdukları dostluklarını pekiştirdiklerini aktaran Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Projelerimiz, yerli yatırımcıların yanı sıra, yurt dışında yaşayan gurbetçiler ve başta Körfez ülkelerinden olmak üzere çok sayıda ülkeden yabancı yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Arazi geliştirme alanında da fark yaratan bir holding olarak özellikle Kanal İstanbul bölgesindeki arazi yatırımlarımızla yeni projelerimizin de planlamaları içerisindeyiz. 2019'da da doğru lokasyondaki kaliteli ve uygun fiyatlı projelerimizle sektörün önde gelen marka isimlerinden biri olamaya devam edeceğiz."

Babacan, Türkiye'nin, kısa süre önce karşı karşıya kaldığı ve alınan ekonomik tedbirlerle atlatılan kur atağı sonrası yaşanan olumsuzlukları, fırsata dönüştürmeyi başardığını kaydederek, 2018'de hem sektör hem de ekonomi açısından tarihe geçecek gelişmeler yaşadıklarını bildirdi.

Yükselen döviz kuru ve faiz oranları nedeniyle sektörde zaman zaman durgunluklar yaşadıklarını belirten Babacan, bu gelişmeler karşısında sektör temsilcileri ve yatırımcılar olarak önemli bir sınavdan geçtiklerini ifade etti.

Babacan, hükümetin öncü yaklaşımından aldıkları destek ve tüm sektör oyuncuları olarak ortaya koydukları güç birliğiyle her türlü olumsuzluğu bertaraf edebildiklerini kaydederek, "Hükümetimizin sektörün önünü açmak adına uygulamaya koyduğu yeni yönetmelik ve düzenlemeler, imza attığımız kampanyalarla sektördeki canlılığı diri tutmayı başardık. Bu sayede sektörümüzün ne kadar yüksek bir potansiyel güce sahip olduğunu gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.





- "Güç birliği kampanyaları meyvelerini verdi"





Babacan, hükümetin, sektörün önünü açmak adına uygulamaya koyduğu yeni yönetmelik ve düzenlemelerle, satışların canlılık kazandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın genelinde ulusal kampanya ile başlattığımız güç birliği kampanyaları meyvelerini verdi. Hükümetimizin yabancı yatırımcı düzenlemesinde yaptığı değişikliklerle yabancı yatırımcı satış oranlarında zirveyi yakaladık. Bu sayede hem biz, hem yatırımcılar hem de Türkiye ekonomisi kazandı.Böylece sektörümüz, 2018 yılında döviz kurundaki hareketlenmeyle birlikte artan maliyetlere, kredi faiz oranlarındaki yükseliş eğilimine ve bunun bir getirisi olarak yatırımcıyı bekleme pozisyonuna yönlendiren olumsuzluklara rağmen hedeflediği konut satışlarını aşmayı başarabilecek noktaya geldi."

Babacan, inşaat, müteahhitlik ve gayrimenkul alanları ile enerji ve turizm sektörlerinde gerçekleştirdikleri yatırımlarla sektörde büyüme yönünde emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

Bu yıl mevcut projelerine ek olarak hayata geçirdikleri yeni projeleriyle yüzde 19 civarında bir büyüme sağladıklarını aktaran Babacan, sektör adına yeni atılımların gerçekleşeceği 2019 yılında bunu yüzde 25'e çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.





- "Zorlukları bertaraf ederek hedeflerimize ulaştık"





Babacan, her türlü olumsuzluları bertaraf ederek yıl sonu hedeflerine ulaştıklarını belirterek, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Özellikle gayrimenkul ve inşaat sektöründeki faaliyetlerimiz açısından 2019'un bir sıçrama yılı olacağını düşünüyoruz. 2019'un hem biz sektör temsilcileri hem de yerli, yabancı tüm yatırımcılar açısından ciddi fırsatları beraberinde getireceğine inanıyoruz. Hükümetimizin desteği ve biz sektör temsilcilerinin ortaya koyduğu güç birliği ile sektörümüzün yükselişe geçeceğine inancımız tam. 2018'de bu yükselişin altyapısını hep birlikte oluşturduk. Satışlarımızı artırarak stokları eritmek adına önemli bir aşama kat ettik. 2019’da yeni konut projeleriyle hareketli bir yılın bizi beklediğini söyleyebiliriz."