Babacan: Avrupa ve ABD’den daha hızlıyız

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Başbakanlık yeni binada; dün Devlet Bakanları Zafer Çağlayan ve Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile bir basın toplantısı düzenleyerek, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan konusunda bilgi verdi. Önce dünyadaki ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Babacan; dünyanın en büyük krizlerden birini yaşadığını kaydederek, 2010’un ise bir toparlanma ve çıkış yolu olduğunu belirtti. Türkiye'nin Avrupa’dan, Amerika'dan hızlı, ama Asya’ya göre daha yavaş olduğunu belirten Bakan Ali Babacan, Asya'nın hızını yakalamak için mutlaka Türkiye’de yapısal reformların yapılması, özel sektörün önünün açılması, esneklikler getirilmesi gerektiğini vurguladı. Daha sonra Türk ekonomisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Babacan; Türkiye’nin en yüksek istihdam üreten ve işsizliğini en hızlı düşüren ülkelerden bir tanesi olduğunu belirterek, “Orta Vadeli Programın oluşturduğu dinamik, güven, sağlam bir politika, daha sağlam sonuçları beraberinde getirdi” dedi. Açıkladıkları Orta Vadeli Programı, geçen seneki orta vadeli programın devamı niteliğinde olduğuna belirten Babacan, “Yepyeni bir felsefe, yepyeni bir bakış açısı, politika değişikliği yoktur. Burada ne bir aşırı sıkılaştırma, ne de gevşetme vardır. Tedrici olarak her yıl makul ölçülerde kamu açıklarının düşürülerek götürülmesini getirecek bir bakış açısı vardır” şeklinde konuştu.



BABACAN: İŞSİZLİĞİ EN HIZLI DÜŞÜREN ÜLKELERDEN BİRİYİZ



Büyüme ve işsizlik rakamlarındaki iyileşmelere dikkat çeken Babacan, “ILO ve OECD rakamlarında, Türkiye, ülke sıralamalarında işsizliğini en hızlı düşüren ülkelerden bir tanesi. En yüksek istihdam üreten ve işsizliğini en hızlı düşüren ülkelerden bir tanesi” değerlendirmesinde bulundu. Babacan, 2009’da Orta Vadeli Programa bakıldığında, borç stoğunun yüzde 47.3’e kadar çıkacağının varsayıldığını, ancak yılı yüzde 42.3’le bitirmeyi öngördüklerini de kaydetti. 2010 yılını yüzde 6.8’lik bir büyüme ile kapatmayı tahmin ettiklerini, ancak bu rakamın ihtiyatlı bir rakam olduğunu anlatan Bakan Ali Babacan, “2010 yılında iç borç çevirme oranının ortalamasını yüzde 93.7’de kapatmış olmayı düşünüyoruz” dedi. ÇAĞLAYAN: Avrupa'da pazar kaybı yaşanan bir ortamda bizim eli-kolu bağlı bekleyecek bir durumumuz yok. Dünyanın tüm ülkeleriyle ticaretimizi geliştiriyoruz. Bölgesel ilişkilerimizi artırıyoruz. Ben önümüzdeki 80 günde, 30 ülkeye ihracatçılarla gideceğim. ERGÜN: Türk sanayisindeki yapısal dönüşümün, önümüzdeki dönemin büyüme rakamlarına ve büyümenin kalitesine, istihdam rakamlarına, istihdamın kalitesine, ihracat rakamlarına, ihracatın kalitesine yansıyacak şekilde gerçekleşmesi mümkün olacak. YILMAZ: Rakamlarda son derece sevindirici gelişme yaşandığını, geçen yıldan bu yana sivil istihdamda 1 milyon 541 bin artış görüldü. işsizlikte de 518 bin azalış gerçekleşti. Genç nüfusa baktığımızda ise işsizlik oranı 4.6 puan geriledi.