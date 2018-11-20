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Babaanneyle torununun öldüğü trafik kazası davasında karar

Ümraniye'de meydana gelen kazada, babaanneyle torununa çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü, "taksirle 2 kişinin ölümüne neden olmak" suçundan, 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı- Sanığın daha öncesinde sabıkası bulunduğu gerekçesiyle cezasında indirime gitmeyen mahkeme heyeti, ehliyetinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi

20 Kasım 2018 Salı 13:41
Babaanneyle torununun öldüğü trafik kazası davasında karar

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, alkollü kullandığı araçla babaanne ile torununa çarparak ölümüne nede olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sürücü, "bilinçli taksirle 2 kişinin ölümüne neden olmak" suçundan, 14 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Bozdemir ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Emrah Bozdemir, yaşanan kazadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Ölenlere rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ben kaçmadım, yardımcı olmak için araçtan indim. Görüntülerde vardır. Allah izin verseydi evli olacaktım. Kader, bir şey diyemiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Emrah Bozdemir'in üzerine atılı "taksirle 2 kişinin ölümüne neden olmak" suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Bozdemir'in eylemini bilinçli taksirle işlediği gerekçesiyle cezayı 14 yıl 2 aya çıkaran mahkeme heyeti, daha öncesinde sabıkası bulunduğu gerekçesiyle cezasında indirim uygulamadı.

Mahkeme heyeti, sanık Bozdemir'in ehliyetinin 3 yıl süreyle geri alınmasına karar vererek, tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sürücü Emrah Bozdemir'in sevk ve idaresindeki otomobille Ümraniye İstiklal Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nden Lokman Hekim Caddesi istikametine ilerlerken, taşıt yolu içinde bulunan Fatma Kalender ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarptığı anlatılmıştı.

Kaza sonrası ağır yaralanan Fatma Kalender'in 8 Nisan'da, Ahmet Yiğit Kalender'in ise 10 Nisan'da tedavi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybettikleri belirtilen iddianamede, şüpheli Emrah Bozdemir'in olay sırasında 215 promil alkollü olduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, sürücü Bozdemir'in "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan, 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:41
  1. babaanne ve torununun öldüğü kaza davası
  2. hapis cezası
  3. karar

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