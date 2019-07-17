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Babaannesini öldüren sanığın yeniden yargılandığı dava

Kayseri'de, babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
Babaannesini öldüren sanığın yeniden yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Fadime Boraze'nin yeniden yargılanması sürüyor.

Boraze hakkında yerel mahkemece verilen hüküm kararının, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından, dava dosyası birleştirilerek Fadime Boraze ile firari ablası ve annesinin yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı, taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatı, olay günü 156'ya yapılan ihbarda, telefonun edildiği yerden gelen, sanık Songül Boraze'ye ait olduğu değerlendirilen ve askerlerle ilgili konuşmanın geçtiği, "toparlayın burayı" şeklindeki arka ses çözüm kaydının ilgili kuruma gönderilmesini istedi.

Avukatın bu talebini reddeden mahkeme heyeti, daha önce hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Almanya'da olduğu değerlendirilen firari sanık Rukiye Karaşahin hakkındaki yakalama kararının devamına, duruşmaya gelmeyen anne Songül Boraze'nin de zorla getirilmesine karar verdi.

Tutuklu sanık Fadime Boraze'nin mevcut durumunun devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Felahiye ilçesi Kayapınar Mahallesi'ndeki evinde 28 Nisan 2012'de balta ve bıçak darbeleriyle öldürülen 82 yaşındaki Penbe Boraze'nin cinayet zanlısının bulunması için çalışma başlatmış, kadının torunlarından Fadime Boraze (24) 16 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki ifadesinde, dedikodularını yaptığı için babaannelerini kız kardeşiyle öldürdüklerini itiraf eden Fadime Boraze, tutuklanmıştı.

Sanığın, annesi Songül Boraze ile cinayetten sonra evlenip yurt dışına gittiği belirlenen firari ablası Rukiye Karaşahin hakkında, suça iştirak ettikleri iddiasıyla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık Fadime Boraze ile aynı olay kapsamında suçu iştirak halinde işledikleri iddiasıyla sanığın cinayetten sonra evlenip yurt dışına gittiği belirlenen firari ablası ve annesinin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı dosyadan yargılandığı davalar arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle bozma ilamı vererek iki dosyanın birleştirilmesini istemişti.





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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
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