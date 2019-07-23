Babaannesini darbederek parasını aldığı iddiası Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde babaannesini darbederek 150 lirasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki genç tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde babaannesini darbederek parasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Pakize K. (74), polis merkezine giderek torunu D.C.K'nin (17) kendisini darbedip 150 lirasını aldığını belirterek şikayetçi oldu. Şüpheli D.C.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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