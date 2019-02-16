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Babaanne ile torunu aynı okulda eğitim görüyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Buğday, okuma yazma seferberliği kapsamında 10 yaşındaki torunuyla aynı okulda eğitim alıyor - Ayşe Buğday:- "Çocukluğumda okula iki ay gittim, daha sonra annem 'kız okula gitmez' diyerek aldı okuldan. Başıma vurdu, halı dokuttu. Yaş ilerledi evlendim, eşim de 'annenin evinde halı dokudun, burada da halı dokuyacaksın' dedi, okumayı öğretmedi. Geçen yıl bu kurslar açılınca koştum, geldim"

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:01
Babaanne ile torunu aynı okulda eğitim görüyor

KAYSERİ (AA) - MESUT DAVARCI - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Buğday, okuma yazma seferberliği kapsamında, 10 yaşındaki torununun eğitim gördüğü okulda okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.

6 çocuk ve 17 torun sahibi Buğday, yaşadığı beldede okumayı öğrenme azmiyle herkese örnek oluyor.

İlerleyen yaşına rağmen her gün ilkokul öğrencisi torunuyla Yenisüksün Ortaokuluna giden yaşlı kadın, en büyük desteği, aynı okulda eğitim gören torunu İlker'den görüyor.

AA muhabirine konuşan Ayşe Buğday, okumayı bilmediği için uzun yıllar büyük sıkıntılar yaşadığını, bu nedenle okuma yazma öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

İlerlemiş yaşına rağmen içinde ukde kalan okuma yazma isteğinin hiç geçmediğini ifade eden Buğday, şöyle konuştu:

"Çocukluğumda okula iki ay gittim, daha sonra annem 'kız okula gitmez' diyerek aldı okuldan. Başıma vurdu, halı dokuttu. Yaş ilerledi evlendim, eşim de 'annenin evinde halı dokudun, burada da halı dokuyacaksın' dedi, okumayı öğretmedi. Geçen yıl bu kurslar açılınca koştum, geldim. Çok şükür okumayı da öğrendim sayılır. Bu okuldaki torunum bana yardımcı oluyor. Hastaneye gideceğim zaman torunu yanıma alıp gidiyorum. Kayseri'ye çocuklarımı görmeye gidecek olsam buradan telefon açıyordum. Torunlarım ya da çocuklarım beni karşılamaya geliyorlardı. Bu sıkıntıları çok yaşadım. Şimdi okumayı biliyorum, istediğim her yere kendim gidebiliyorum."

Kurs Öğretmeni Mustafa Altay ise Ayşe Buğday'ın genç bir öğrenci gibi oldukça azimli, gayretli ve başarılı olduğunu dile getirdi.

Torun İlker Buğday da babaannesiyle aynı okula gitmeyi sevdiğini ifade etti.

Buğday, "Benim okulum öğlen bitiyor. Derslerim bitince babaannemin sınıfına gidiyorum. Hem okulda hem de evde yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:01
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