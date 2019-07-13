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Baba yüreği, kimseye ‘canım yanıyor’ diyemedi

Aydın’ın Germencik ilçesinde motosikletle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı motosiklette bulunan 2 kardeş ağır yaralandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:52
Baba yüreği, kimseye ‘canım yanıyor’ diyemedi

Aydın’ın Germencik ilçesinde motosikletle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı motosiklette bulunan 2 kardeş ağır yaralandı. 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahıslar tedavi altına alındı. Her tarafı kanlar içinde olan yaralılardan Y.E. evdekilerin üzülmemesi için 112 Acil Servis ekipleri kendisine müdahale ederken telefonla yakınlarını arayıp iyi olduğunu canının yanmadığını söyledi.


Kaza öğlen saatlerinde Germencik Turanlar yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turanlar’dan İzmir yoluna dönmekte olan 09 SC 308 plakalı kamyon ile Aydın istikametinden Turanlar Mahallesi’ne dönmek isteyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.E. ile motsiklette yolcu olarak bulunan Y.E. ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yararlıları Aydın’a taşıdı.


Yaralılardan Y.E. yakınlarının kazayı duyup üzülmemesi için ilk müdahalesi yapıldığı ambulansta telefona sarılıp yakınlarına iyi olduklarını söylemeye çalıştı.


Güvenlik güçleri tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:52
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