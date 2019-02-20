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Baba ve oğlunu öldüren çobana ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde baba ve 12 yaşındaki oğlunu otomobilde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:25
Baba ve oğlunu öldüren çobana ağırlaştırılmış müebbet

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde baba ve 12 yaşındaki oğlunu, otomobilde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan çobana, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Soner Somuncu, öldürülen Bülent ve oğlu Yusuf Can Aslan'ın ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık duruşma salonuna getirildikten sonra yanına giden, öldürülen Yusuf Can'ın dedesi Yusuf Aslan ve babaannesi Elvan Gökçek, "12 yaşındaki yavruya kurşun mu sıkılır" diyerek sanığın yüzüne tükürüp tepki gösterdi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın daha önceden Bülent Aslan ve ağabeyi Özcan Aslan ile arasında husumet olduğunu, olay tarihinde sanığın koyunlarını suladığı zaman otomobille yanına gelen Bülent'in aracını durdurarak yanında bulunan tüfek ile Bülent ve Yusuf Can'ı yakın mesafeden vurarak öldürdüğünü, sanığın teslim ettiği tüfekle cinayeti işlediğini ve parmak izlerinde atış artıklarının olduğunu belirterek, sanığın "kasten kişi öldürme" ve "çocuk yaşta kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık Somuncu, olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Önce Allah'a sonra siz büyüklerime güveniyorum. Ben garip bir çobanım. Suçsuzum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Somuncu'ya, "kasten kişi öldürme" ve "çocuk yaşta kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 5 Nisan 2018'de, Alamettin Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki araçta biri çocuk iki kişinin cansız bedenlerini bulmuştu.

Av tüfeğiyle öldürüldükleri belirlenen kişilerin Bülent (35) ve oğlu Yusuf Can Aslan (12) olduğu tespit edilmiş, katil zanlısı olarak köyde çobanlık yapan Soner Somuncu (37) gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:25
  1. baba ve oğul
  2. cinayet

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