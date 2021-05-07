  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı
İngiltere yerel seçimler için sandık baş
Teröristler yine saldırdı: 2 Filistinli hayatını kaybetti
Beşiktaş'tan tansiyonu yükseltecek Fatih Terim açıklaması
Korona Virüs Baba ve oğlu1 gün arayla koronadan öldü
Korona Virüs

Baba ve oğlu1 gün arayla koronadan öldü

İstanbul’da koronavirüs tedavisi görürken oğlundan bir hafta sonra hayatını kaybeden baba da Tokat'ta defnedildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 15:48:00 -
Baba ve oğlu1 gün arayla koronadan öldü

İstanbul'da yaşayan yerel ses sanatçısı 61 yaşındaki Murat Akkaya ile oğlu 40 yaşındaki Mesut Akkaya korona virüse yakalandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan baba ile oğlu bir hafta ara ile yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Akkaya, 29 Nisan'da memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde toprağa verildi. Yaşanan acı olaydan yaklaşık bir hafta sonra ise baba Murat Akkaya hayatını kaybetti.

Akkaya’nın cenazesi köyüne getirilerek oğlunun yanında toprağa veridi. Baba ile oğlunun bir hafta ara ile hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mossad normalleşmenin meyvelerini topluyor
Dünya

Mossad normalleşmenin meyvelerini topluyor

İsrail ile normalleşme kararı alan Bahreyn'den yapılan açıklamada Mossad Başkanı Yossi Cohen'in başkent Manama'yı ziyaret ettiğini ve yetkil..
Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Yeni uygulama geliyor
Siyaset

Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Yeni uygulama geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından, hayata geçirilen TBMM’deki ‘nöbetçi Bakan’ uygulamasının yanında yeni bir adım daha atı..
Ebru Gündeş'in davasında sonuç: Reza Zarrab FBI'ya kaldı
Gündem

Ebru Gündeş'in davasında sonuç: Reza Zarrab FBI'ya kaldı

Ebru Gündeş, ABD’nin Türkiye’ye karşı operasyonda piyon olarak kullandığı ve şu sıralar ABD istihbarat teşkilatını FBI'ın korumasındaki İran..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay