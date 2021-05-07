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Korona Virüs Baba ve oğlu 1 hafta arayla koronadan öldü
Korona Virüs

Baba ve oğlu 1 hafta arayla koronadan öldü

İstanbul’da koronavirüs tedavisi görürken oğlundan bir hafta sonra hayatını kaybeden baba da Tokat'ta defnedildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 15:48:00 - 2021-05-07 23:58:46
Baba ve oğlu 1 hafta arayla koronadan öldü

İstanbul'da yaşayan yerel ses sanatçısı 61 yaşındaki Murat Akkaya ile oğlu 40 yaşındaki Mesut Akkaya korona virüse yakalandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan baba ile oğlu bir hafta ara ile hayat mücadelesini kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Akkaya, 29 Nisan'da memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde toprağa verildi. Yaşanan acı olaydan yaklaşık bir hafta sonra ise baba Murat Akkaya hayatını kaybetti.

Akkaya’nın cenazesi köyüne getirilerek oğlunun yanında toprağa veridi. Baba ile oğlunun bir hafta ara ile hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

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