Baba ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu öldü

İzmir’in Kınık ilçesinde, tütüncülük yaparak geçimini sağlayan bir adam ve 14 yaşındaki kızı, etkili olan sağanak sırasında kurutmak için dışarı bıraktıkları tütünlerin üzerini örtmek isterken yıldırım isabet etmesi sonucu öldü. Büyükşehir belediyesi de Kınık ilçesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle bölgedeki vatandaşlara destek sağlamak üzere ilgili tüm birimlerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.00 sıralarında kırsal Hamzalı Mahallesi Su Deposu mevkiinde meydana geldi. Geçimini tütüncülük yaparak sağlayan 3 çocuk babası Bayram Türkmen (47), ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kurutmak için beklediği tütünlerinin üzerini örtmek için barakadan çıktı. Yanına kızı Tülin Türkmen’i de alan Türkmen, tütünlerin üzerini örterken, bir anda yıldırım isabet etti. Bayram Türkmen ve kızı Tülin Türkmen daha sonra ise yaşamını yitirdi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kınık ilçesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle bölgedeki vatandaşlara destek sağlamak üzere ilgili tüm birimlerini harekete geçirdi. Yıldırım düşmesi sonucu bir baba ile kızının yaşamını yitirdiği ilçede, çadırları uçan mevsimlik tarım işçilerine insani yardım sağlandı.

Çadırlar uçtu

Yağmur ve fırtına bölgedeki mevsimlik tarım işçilerinin yaşamını da olumsuz etkiledi. İşçilerin konakladığı çadırlar fırtına nedeniyle uçtu. Çadırlardaki eşyalar da kullanılmaz hale geldi. Açıkta kalan 240 vatandaş ilçedeki spor salonuna yönlendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, beş araç ve 22 personeliyle yağmur ve fırtınanın etkilediği bölgede görev yaptı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, görev başındaki 10 personeliyle birlikte işçi ve ailelerine; sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği çıkaracağı, giyecek ve battaniyenin yanı sıra bebekler için de bez ve hijyenik malzeme temin edildiği öğrenildi.Büyükşehir belediyesi, olaydan etkilenen vatandaşlara psikolojik destek de sağlayacağını açıkladı.

Yine öte yandan, Yerel Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı 8 personel de eksiklerin tespiti ve sorunların çözümü için alanda görev yapıyor. Çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe koordine ediyor.