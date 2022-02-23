Baba Vanga Rusya kehaneti nedir? Baba Vanga kimdir? Baba Vanga 2022 kahanetleri...

Baba Vanga kimdir? Baba Vanga, 1911 yılında Pando ve Paraskeva Surchev çiftinin kızı olarak o zaman Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Ustrumca'da prematüre bir bebek olarak dünyaya geldi. Geleneklere bağlı kalınarak yaşayıp yaşamayacağı kesinleşene kadar Vanga'ya bir isim verilmedi. Vanga ilk ağladığı zaman bakıcısı sokağa çıkarak bir yabancıdan isim söylemesini istedi. Yabancı Andromaha ismini önerdi fakat bu isim Yunanca olduğu için kabul edilmedi. Başka bir yabancı yine Yunanca bir isim olan Vangelia ismini önerdi ve bu öneri kabul edildi.

Vanga çocukluk döneminde kahverengi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir çocuktu. Babası bir İç Makedon Devrimci Örgütü aktivisti idi. 1. Dünya Savaşı sırasında Bulgaristan Ordusu'na çağrıldı. Vanga'nın babası askerde iken annesi öldü. Bu durum Vanga'nın çocukluğunun büyük bir dönemini komşularının ve yakın aile dostlarının yanında geçirmesine neden oldu. Savaştan sonra Ustrumca Yugoslavya'ya bırakıldı ve Yugoslav otoriteler Vanga'nın babasını Bulgar yanlısı fikirlerinden dolayı tutukladılar ve ailenin tüm mülküne el koydular.

Vanga yaşıtlarından daha zeki bir çocuk olarak görülüyordu. Küçükken arkadaşlarıyla "iyileştirme" oyunları oynadığı söylenir. Babası daha sonra başka bir kadınla evlendi ve Vanga bir üvey anneye sahip oldu.

Hayatında bir dönüm noktası bir kasırga (bu iddia o zamanlar meteorolojik kayıtlarda doğrulanmadı) oldu ve Vanga'yı 2 km uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı, bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Az bir para ile sadece kısmi bir operasyon yapıldı, bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı.

1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada üç yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille okuması öğretildi, piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek, ve temizlik işleri yaptı. Üvey annesinin ölümünden sonra küçük kardeşlerine bakmak için eve gitmek zorunda kaldı. Ailesi maddi olarak çok zayıftı ve bütün gün çalışmak zorunda kaldı.

Vanga önceki yıllarda oldukça sağlıklıydı, ancak 1939 yılında Plörezi'ye yakalandı. Doktorun görüşüne göre yakında ölecekti. Doktorun onu çok genç yaşta ölmesi ile ilgili yanlış görüşlerine rağmen, gerçekten hızlı ve kabul edilebilir derecede iyileşti.

Baba Vanga ne zaman öldü?

II. Dünya Savaşı sırasında, Vanga'ya daha fazla inanan insan sayısı ile ziyaret çekti. Ziyaret edenlerin yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çarı III. Boris'te kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi. Kısa bir süre önce evlenen Dimitar ve Vanga, Petriç'e taşındılar. Dimitar sonra Bulgar Ordusuna katıldı ve zamanında Bulgaristan tarafından ilhak edilen Yunanistan Makedonyası'na gitmek zorunda kaldı. Kocası 1947 yılında başka bir hastalık olan alkolizmin içine düştü ve sonunda 1 Nisan 1962 tarihinde öldü. Vanga meme kanserinden 11 Ağustos 1996 tarihinde öldü. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı.

Vanga'nın vasiyetinin yerine getirilmesi için, Petriç'teki evi, müze haline getirilmiş ve 5 Mayıs 2008 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonucundan Gandi'nin ölümüne, 11 Eylül saldırılarından Obama'nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok kehanette bulunduğu iddia edilmektedir.

Baba Vanga gerçekleşen kehanetleri neler?

Baba Vanga’nın kayıtlara geçen, gerçekleşmiş kehanetlerinden bazıları şöyle:

“İki çelik kuş kulelere çarpacak, gökyüzü aydınlanacak” (11 Eylül saldırıları)

“Kursk su altında kalacak, bütün dünya arkasından ağlayacak” (2000 yılında 118 Rus askerine mezar olan denizaltının adı)

“Vladimir’in (Vladimir Putin) zaferi dünyada her şeyi etkileyecek”. (Gürcistansavaşı)

“İklimler değişecek” (küresel ısınma)

“Amerika’nın 44′üncü başkanı siyah olacak. Siyahi liderin gelmesinden kısa süre sonra ülke büyük bir ekonomik krize girecek, dünyaya barış değil, felaket getirecek.

Müslüman ülkeler kimyasal silahlar kullanacak”

Baba Vanga’nın 2022 yılı için öngörüleri

2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu’ndaki deprem ve tsunamiyi daha önce bilen Baba Vanga, 2022 yılı için de benzer bir öngörüde bulundu. Baba Vanga, Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. Bu bölgelerde sel felaketinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Corona virüsü salgınının Omicron varyantıyla birlikte etkisini sürdürdüğü bir dönemde Baba Vanga yeni bir felaketin sinyalini verdi. Baba Vanga, Sibirya’da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini açıkladı. Donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağı kaydedildi. Virüsün yayılacağı ve hızla kontrolden çıkacağı da öngörüler arasında yer alıyor. Baba Vanga’nın açıklamalarını yorumlayan uzmanlar, birçok şehirde içme suyu sıkıntısı yaşanacağını ve nüfus artışı ve kirlilik sebebiyle su sorununun ortaya çıkacağını dile getirdi. Bir süredir gündemde olan Oumuamua isimli göktaşı hem şekli hem de rotasıyla birlikte bilim insanlarında merak yaratıyordu.

Baba Vanga’nın kehanetlerini yorumlayanlar bu göktaşının uzaylılar tarafından gönderildiğini ve Dünya’daki yaşamı incelemek için gönderildiğini öne sürüyor. Baba Vanga, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden Hindistan’da çok büyük ölçekli bir kıtlık yaşanacağını duyurdu. Baba Vanga, Hindistan’da hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye çıkacağını öngörürken, ünlü kahinin açıklamalarından çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceği ve ürünlere zarar vereceğine dair yorumlar yapıldı.

Baba Vanga’nın yorumlarını değerlendiren uzmanlar ünlü kahinin sanal gerçeklik ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu öne sürüyor. Bazı uzmanlar Baba Vanga’nın, “İnsanların bedenleri dik olmayacak kamburları çıkacak” sözlerini de değerlendirdi.

Baba Vanga gelecek ile kehanetleri

Baba Vanga’nın gelecek ile ilgili kayıtlara geçmiş bazı etleri ise şöyle:

“2014 yılında İnsanlığın yarısı kanserle boğuşacak” “2016 yılında Avrupa’nın nüfusu azalacak”

“2018 yılında Dünyanın yeni hakimi Çin olacak” “2043 yılında Müslüman bir devlet Avrupa’ya hükmedecek”

“2046 yılında Hastalıklı her organın yerine yenisi yapılacak”

“2076 yılında Bütün dünyada sınıfsız bir komünizm sistemi yerleşecek”

“2088 yılında Bütün hastalıklar birkaç saniyede tedavi edilecek”

“2097 yılında Kimse yaşlanmayacak”

“2167 yılında Yeni bir din gelecek”

“2304 yılında Ay’ın tüm sırları çözülecek”

“3797 yılında Dünyanın sonu gelecek. İnsanoğlu başka bir gezegene göçecek ve yeni bir hayat başlayacak”

Baba Vanga, “Her şey eriyip gidecek, sadece Vladimir’in şanı, Rusya’nın şanı kalacak. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya’yı da domine edecek” demişti.