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Baba taktiği Avrupa şampiyonu yaptı

- Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonalarında babasının verdiği taktikler sayesinde altın madalya kazanan milli karateci Murat Can Deniz, dünya şampiyonu olmak istiyor- Murat Can Deniz:"Artık hedefim dünya şampiyonu olmak. Babamın verdiği taktiklerle bunu da başaracağıma inanıyorum"

12 Nisan 2019 Cuma 11:29
Baba taktiği Avrupa şampiyonu yaptı


TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonalarında babasının verdiği taktikler sayesinde altın madalya kazanan milli karateci Murat Can Deniz, dünya şampiyonu olmak istiyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) birinci sınıf öğrencisi Deniz, çok küçük yaşta başladığı karatede babası Cengiz Deniz'in antrenörlüğünde çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye şampiyonluğu da bulunan 20 yaşındaki milli sporcu, en son Danimarka'da yapılan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Deniz Can Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karatede babasının desteğiyle büyük başarılar elde ettiğini anlattı.

Babası ve antrenörü Cengiz Deniz'in karate geçmişi olması nedeniyle çok küçük yaşta karateye başladığını ifade eden Deniz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçmişte karate kariyeri olduğu için babam sayesinde bu spora başladım. Biraz hiperaktif bir çocukluğum olduğu için babam küçük yaşta beni bu spora başlattı. Büyüdükçe farklı sporlarla ilgilensem de daha sonra karateyle devam etmeye karar verdim. Profesyonel olarak ilk maçlara Türkiye Şampiyonalarıyla başladım. Türkiye şampiyonu oldum. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonalarında altın madalya kazandım. Artık hedefim dünya şampiyonu olmak. Babamım verdiği taktiklerle bunu da başaracağıma inanıyorum."


- "Hayallerimi gerçeğe dönüştürdüm"


Murat Can Deniz'in babası ve antrenörü Cengiz Deniz de uzun yıllar karate sporuyla uğraştığını şimdi ise teknik adam olarak hizmet ettiğini dile getirdi.

Bir baba olarak başarılarından dolayı oğluyla gurur duyduğunu anlatan Cengiz Deniz, "Spor yaptınız ve teknik adamsınız, çocuğunuz doğduğunda ilk olarak onun üzerinde hayaller kurarsınız. Baba mesleğini yapsın, büyüyünce şampiyon olsun diye hayal kurarsınız. Ben bu hayallerimi gerçeğe dönüştürdüm. Murat'ın çok sayıda şampiyonluğu oldu. Baba oğul iki şampiyon olarak yolumuza devam edeceğiz. Ben veteranlarda oğlumunda büyüklerde ülkemize sayısız altın madalya kazandıracağına inanıyorum." diye konuştu.

En büyük hedeflerinin dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlara gidebilmek olduğunu ifade eden baba Deniz, sadece oğlu için değil diğer milli sporcularla bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 11:29
  1. KARATE
  2. Murat Can Deniz
  3. Tekirdağ

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