Baba oğul trafik kazasında hayatını kaybetti Eskişehir'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü ve oğlu, kaldırıldıkları hastanede öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ile oğlu yaşamını yitirdi. Mustafa Cüneyt G. idaresindeki 26 RS 366 plakalı tır, Eskişehir-Alpu kara yolunun 5. kilometresinde, İlhan Sır'ın (59) kullandığı 26 EB 493 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücülerden İlhan Sır ile oğlu Muhammet (26) ağır yaralandı. İlhan Sır kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi, oğlu Muhammet Sır da Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü Mustafa Cüneyt G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.