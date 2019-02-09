0553 313 94 23

Baba oğul trafik kazasında hayatını kaybetti

Eskişehir'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü ve oğlu, kaldırıldıkları hastanede öldü

09 Şubat 2019 Cumartesi 14:28
Baba oğul trafik kazasında hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ile oğlu yaşamını yitirdi.

Mustafa Cüneyt G. idaresindeki 26 RS 366 plakalı tır, Eskişehir-Alpu kara yolunun 5. kilometresinde, İlhan Sır'ın (59) kullandığı 26 EB 493 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücülerden İlhan Sır ile oğlu Muhammet (26) ağır yaralandı.

İlhan Sır kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi, oğlu Muhammet Sır da Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Mustafa Cüneyt G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 14:28
  1. 2 ölü
  2. Eskişehir
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ben de hayatımın 8 yılında bir mülteciydim"
    1. "Ben de hayatımın 8 yılında bir..
    2. "Sigara içenlerde inme riski 2-4 kat..
    3. Böylesi hiç görülmedi! İsyanı Sarıgül..
    4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:
    5. Katil İsrail cami bastı! Yaralılar var
    6. 'Keşke 2. Abdülhamid rolünü..
    7. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    8. GÜNCELLEME - Burdur'da toprağa gömülü..
    9. Otomobille kamyon çarpıştı: Ölü ve..
    10. Kartal'daki bina çökmesinde yaşamını..
    11. Meteorolojinin yeni tahmini:..
    12. Bomba iddia: Anlaşma sağlandı! Şenol..
    13. Türk ve Amerikan iş dünyasından 75..
    14. Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı..
    15. Denizli'de otomobil kamyonla çarpıştı:..
    16. Köylüler belediye başkanı seçer mi |..
    17. Cinayetin izlerini silmek için cesedi..
    18. Japon takımı Shonan Bellmare, kamp..
    19. Bu belirtilere dikkat! Valilikten çok..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da..
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!