Baba oğul aynı gün defnedildi Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Erikli köyünde, 3 gün arayla vefat eden baba ve oğlu aynı gün toprağa verildi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Erikli köyünde, 3 gün arayla vefat eden baba ve oğlu aynı gün toprağa verildi.

Almanya’da yaşayan Abdullah Kuş (60), 1-2 ay önce rahatsızlanan Mehmet Kuş’u (90) ziyaret etmek üzere Almanya’dan Türkiye’ye geldi. Hasta babasını ziyaret eden Abdullah Kuş, daha sonra Almanya’ya geri dönüş yaptı. Almanya’da 21 Haziran Cuma günü aniden rahatsızlanıp kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Babası Mehmet Kuş ise 24 Haziran Pazartesi günü, Eskişehir’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Almanya’da vefat eden Abdullah Kuş’un cenaze nakil işlemlerinin gecikmesi sonucu, baba Mehmet Kuş ile oğlu Abdullah Kuş, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Erikli Köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

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