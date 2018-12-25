Baba oğlun soba kavgası kanlı bitti
Bartın'da soba kurma tartışması yüzünde yaşandığı ileri sürülen olayda göğsünden yaralanan babanın sağlık durumu ciddiyetini koruyor25 Aralık 2018 Salı 21:07
BARTIN (AA) - Bartın'a bir kişi, tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Aladağ Mahalles'inde E.T. (33) ile babası T.T. arasında tartışma çıktı. Eve soba kurulmasına izin vermediği öne sürülen E.T, tartışmanın büyümesi üzerine babasını göğsünden bıçakladı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
E.T. olay yerinde gözaltına alındı.
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