Baba ocağına dönüş yatırımı

Evim Türkiye’ye, İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde 18 firma katılarak, yeni projelerini Avrupa’daki Türklere tanıttı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Avrupa’da yaşayan gurbetçi Türkler, en kârlı yatırımlarını bu yıl ana vatanlarında yapacaklar. Üç gün boyunca Düsseldorf’a gelen gurbetçi vatandaşlarımız, cazip gayrimenkul projelerini inceleyip ‘Evim Türkiye’de, en güzel yatırımım memleketimde’ diyecekler. Fuar Türkiye’de bir gayrimenkul yatırımı yaparak, yatırımcı Türk vatandaşı olmak isteyenler için de önemli bir fırsat” dedi.

Avrupa’daki Türkleri hedefliyor

Avdagiç şunları söyledi: “Evim Türkiye, gurbetçilerimizin ayağına kadar giderek, Türkiye’de sahip olmayı hayal ettikleri ve istedikleri özellikteki evi, en uygun şartlarda alma imkanı sunuyor. Sadece Almanya’daki Türkler değil, Avrupa’nın dört bir yanından gurbetçiler, İstanbul ve Türkiye’deki cazip projeleri görmek için buraya geliyor. Almanya’da yaşayan Türkler, ülkelerine her yıl 800 milyon Euro’nun üzerinde para gönderiyor. Almanya’daki gurbetçiler nüfus olarak da ekonomik olarak da bir güç. Türkiye’den alacakları bir gayrimenkul onların ana vatanlarıyla bağını da güçlendirecektir.”