Baba ile oğlunun katil zanlısı yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, altı yıl önce iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili aranan cinayet zanlısı, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince, Tahılpazarı Mahallesi Kazım Özalp Caddesi'nde uygulama yapıldı.

Bir kişinin tedirgin olmasından şüphelenen ekipler, bir süre takip ettikleri kişinin kimliğini kontrol etti. Polis, şüphelinin sahte kimlik kullandığını tespit edince, kendisini parmak izine götüreceklerini ifade etti.

Bu sırada, cinayet zanlısı olduğunu itiraf eden E.T, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Zanlının, Ermenek Mahallesi'nde 8 Mart 2013'te iki komşu aile arasında çıkan, baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili cinayet zanlısı olarak arandığı tespit edildi.



