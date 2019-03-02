Baba Çamyar’a son görev Ordu’nun eski Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’ın babası Rahim Çamyar, son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu’nun eski Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’ın babası Rahim Çamyar, son yolculuğuna uğurlandı.

Ünye Devlet Hastanesinde tedavi gören Rahim Çamyar, vefat etti. Çamyar, bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitliyatak Mahallesi aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, eski AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.