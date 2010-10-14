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Baba Arslan’dan oğlunun can güvenliği için dilekçe

Birinci “Ergenekon” davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan’ın babası İdris Arslan, oğlunun can güvenliğinin sağlanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Baba Arslan’dan oğlunun can güvenliği için dilekçe

İSTANBUL Danıştay davası ile birleştirilen Birinci “Ergenekon” davasının tutuklu sanıklarından Alparslan Arslan’ın babası İdris Arslan, oğlunun can güvenliğinin sağlanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir dilekçe sundu. Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gelen İdris Arslan, burada oğlu Alparslan Arslan’ın da sanıkları arasında bulunduğu “Ergenekon” davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe verdi. Arslan, daha sonra mahkemenin yönlendirmesiyle bu dilekçeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürdü. Başsavcılığa sunulan Arslan’ın dilekçesinde şu ifade yer aldı: “Ergenekon ana davası tutuklu sanıklarından oğlum Alparslan Arslan’ın sağlığının yavaş yavaş düzelmekte olduğunu, yapılan savunmalara verdiği tepkilerden anlıyorum. Gerek bulunduğu ceza infaz kurumunda, gerekse duruşma salonuna getirilip götürülmesi sırasında, can güvenliğinin yeterince sağlanması için emir ve müsaadelerinizi arz ederim.” Dilekçeyi vermesinin ardından adliye önünde bir açıklama yapan İdris Arslan, oğlunun can güvenliğinin daha iyi sağlanması amacıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı Köksal Şengün’e bir dilekçe verdiğini ve dilekçenin İstanbul Başsavcılığı’na iletileceğinin kendisine söylendiğini aktardı. Gazetecilerin, “Neden böyle bir kuşku içinde oldunuz?” diye sorduğu Arslan, “Alparslan son duruşmalarda biraz daha tepki gösteriyor, biraz daha yapılan duruşmalarda müdahale ediliyor. Sanki düzelmekte olduğunu görüyorum. Yani sanki Alparslan’ın kendine gelmekte olduğunu görmekteyim” dedi. Oğlunun düzeldikçe birilerinin onu tehdit edebileceğini düşündüğünü belirten Arslan, oğluyla cezaevinde 3 yılda 2-3 kere görüştüğünü ve en son da geçen hafta Çarşamba günü cezaevinde ziyaret ettiğini hatırlattı.

ALPARSLAN ARSLAN’IN, ÖZBİLGİN’İN MEZARINI CAMLA YAPMA İSTEĞİ

Arslan, cezaevindeki bir görüşmesinde oğlunun kendisinden bir istekte bulunduğunu kaydederek, “Bu görüşmemizde, Ankara’da Danıştay saldırısı sırasında ölen Mustafa Yücel Özbilgin’in mezarını camla yapmamızı istedi. Böyle bir şeyin oğlu ve ailesi tarafından kabul görmeyeceğini söyledim” diye konuştu. Gazetecilerin “Neden istedi, vicdan azabı mı çekiyor?” sorusuna karşılık da Arslan, “Bilemiyorum. Vicdan azabı mı çekiyor, yoksa gerçekten olayı kendisi yapmadığı için yeni yeni kendine gelmekte olduğu için mi durumu net görüyor, o nedenle mi kanaati değişti, net olarak göremiyorum” dedi. “Alparslan Arslan daha önce hiç tehdit edilmiş mi?” sorusunu, “Bana hiçbir tehdit gelmedi” diye cevaplayan İdris Arslan, bir görüşmelerinde oğlunun kendisine, “Baba bize zarar verebilirler” dediğini ve uyarıyı kendisinin de çözemediğini söyledi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:35
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