Baba 22. Bölüm tek parça full izle! Show TV Baba yeni bölüm izle ! Baba son bölüm izle YouTube! Baba 9. 10. 11. bölüm izle

Show TV'nin dizisi Baba'nın 22. Bölümü 1 Kasım günü yayınlandı. Dizinin 22. bölümünün tamamını donmadan izleyebileceğiniz link haberimizde. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Baba dizisi Show Tv'de yayınlanıyor. Baba dizisi oyuncuları ve konusu ile merak edilen yapımlardan biri oldu. Baba dizisi 22. bölümü ile izleyici karşısına 1 Kasım akşamı çıktı. İşte Baba dizisi hakkında merak edilenler ile birlikte Baba 22. bölüm izle linki...

BABA DİZİSİ HAKKINDA

Baba dizisi oyuncuları ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Baba dizisinin konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin hangi karakterleri canlandırmış olduğu toplum içerisinde merak edilip aratılıyor. Dizi, Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini ele alıp işleyecek. Baba dizisi oyuncu kadrosu içerisinde yer bulan usta isim Haluk Bilginer, ailenin reis Emir Saruhanlı karakterini canlandıracak. Sevilen genç oyuncu Tolga Sarıtaş ise Kadir Saruhanlı rolünü canlandıracak.

BABA DİZİSİ 21. BÖLÜMDE NE OLDU?

Kadir babasının yaptıklarını saklamaya çalışırken aynı esnada Emin'i sağlığına kavuşturmak için elinden gelen her şeyi yapıyordur. Selahattin'in ne yapmaya çalıştığını fark eden Kadir, tesisi gizlice çalıştırınca yine hedef durumuna gelir. Bu sırada İlhan, Çöpköy'ü satın almak için harekete geçer.

Fakat bu isteğine karşılık İlhan'ın aldığı cevap beklenmedik olur. Üst üste kötü haberler alan İlhan sonunda dayanamayarak kontrolden çıkar. Bu sırada Kadir babasının hayatını kurtarmak için beklenmedik riskli bir hamle yapar. Kim olduğu bilinmeyen düşman Kadir ve İlhan'ı köşeye sıkıştırdığı esnada, Firuze ve Kadir'in yakınlığı tehlikeli bir hal almaktadır.

BABA DİZİSİ 20. BÖLÜMDE NE OLDU?

Çöpköy'e baskın düzenleyen polis, Emin Saruhanlı'yı ararken durumundan haberdar olan Kadir babasını saklamak için çözüm bulmaya çalıştı. Bu sırada Çöpköy'de saklanan diğer suçlular Selahattin'e sığındı. Servet, babasını saklamak için Selahattin'in gizli yerini önerdi. Kadir, Selahattin'in arabasının önünü keserek babasını korumasını istedi.

Selahattin, bunun karşılığında Kadir'den elini öpmesini istedi. Başka çaresi olmayan Kadir, Selahattin'in elini öptü. Emin'i Çöpköy'de saklamayı başardılar ancak Selahattin bu durumu kullanarak Kadir'i avucunun içine aldı.



Yaşananlardan dolayı kendini suçlu hisseden İlhan, yeniden Büşra'nın kapısını çaldı. İlhan içinde bulundukları durumdan onları kurtarabileceğini söyleyerek Saruhanlı Ailesi'ni yurt dışına kaçırmayı teklif etti. Büşra duydukları karşısında öfkesine hakim olamadı. Büşra'nın sert tavrı İlhan'ı derinden sarstı.

Selahattin'in karşısına çıkan İlhan, Çöpköy'ü satın almak istedi. Kadir, babası için tüm zorluklarla mücadele ederken finalde gerçekle yüzleşti. Emin, Kadir'i öldürdüğü kişiyi gömdüğü yere götürerek işlediği suçu gösterdi. Köşeye sıkışan Saruhanlı Ailesi'nin ne yapacağı büyük bir merak konusu...

Show TV'de 1 Kasım günü yayınlanan Baba dizisinin 22. bölümünü tek parça full izleyebileceğiniz link için

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