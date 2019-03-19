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‘B4’ ve ‘SCC’ ile kodlanan 2 polise 7.5’ar yıl hapis

Kayseri’de, FETÖ’nün mahrem yapılanmasında yer alan ve ’Garson’ kodlu gizli tanığın verdiği SD kart içerisinde çıkan listede ’B4’ ve ’SCC’ kodları ile fişlenen iki polise ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

19 Mart 2019 Salı 14:42
‘B4’ ve ‘SCC’ ile kodlanan 2 polise 7.5’ar yıl hapis

Kayseri’de, FETÖ’nün mahrem yapılanmasında yer alan ve ’Garson’ kodlu gizli tanığın verdiği SD kart içerisinde çıkan listede ’B4’ ve ’SCC’ kodları ile fişlenen iki polise ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklar S.U. ile R.G. ve avukatları hazır bulundu. Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde veri toplayıcı olarak görev almış, topladığı verileri sayman olarak işleyen ‘Garson’ kod isimli gizli tanık 18 Nisan 2017 günü Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na 2 SD kart ve 1 telefon teslim etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullanıldığını tespit etti. Bu tespit kapsamında eski polis S.U.’nun ‘B4’, halen görevde olan polis R.G.’nin de ‘SAY’, ’SCC’ kodu ile fişlendiği tespit edildi.


Ayrı ayrı dosyalarda tek tek yargılanan sanıklardan halen görevde olan ve 17-25 Aralık sürecinden etkilenen, kaybedilmiş ve kazanılmaya çalışılan kişi anlamına gelen ’SCC’ kodu ile fişlenen polis R.G., “Veri inceleme raporu gerçeği yansıtmıyor. Asla o fişlemeyi kabul etmiyorum. 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hesabına para yatırmış, şimdiye kadar hep ona oy vermiş bir insanım. 17-25 Aralık olayını bile darbe olarak gören birisiyim” diye konuştu.


FETÖ üyesi olan, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan ve zaafı olan kişi anlamına gelen ‘B4’ kodu ile fişlenen ve telefonunda örgütün gizli iletişim ağı by lock programı çıkan eski polis S.U. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar S.U. ve R.G.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Sanıklar hakkında İstinaf ve Yargıtay sürecinde ceza kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı devam edecek.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:42
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