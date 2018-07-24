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B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maçın hakemi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Turu eşleşmelerinin belli olmasından sonra B36 Torshavn Beşiktaşmaçı ne zaman, sorusunun cevabı aranmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Beşiktaş , Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn takımıyla eşleşti.

24 Temmuz 2018 Salı 17:49
B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maçın hakemi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Turu eşleşmelerinin belli olmasından sonra B36 Torshavn Beşiktaş maçı ne zaman, sorusunun cevabı aranmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Beşiktaş Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn takımıyla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşmasında B36 Torshavn Beşiktaş maçı, 26 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'da oynanacak. Karşılaşma BeinSports 1 kanalında canlı izlenebilecek. B36 Torshavn Beşiktaş maçın hakemi Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Yevhen Aranovskiy yönetecek. Bu maçta yardımcı hakemler olarak ise Serhiy Bekker ile Semen Shlonchak görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Turu eşleşmelerinin belli olmasından sonra Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, sorusunun cevabı aranmaya başlandı. Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe (FB) Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 14 Ağustos'ta oynanacak.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 17:49
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