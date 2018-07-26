0553 313 94 23

B36 Torshavn Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maçın hakemi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Turu eşleşmelerinin belli olmasından sonra B36 Torshavn Beşiktaşmaçı ne zaman, sorusunun cevabı aranmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Beşiktaş , Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn takımıyla eşleşti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:56
B36 Torshavn Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maçın hakemi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Turu eşleşmelerinin belli olmasından sonra B36 Torshavn Beşiktaş maçı ne zaman, sorusunun cevabı aranmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Beşiktaş Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn takımıyla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşmasında B36 Torshavn Beşiktaş maçı 26 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'da oynanacak. Karşılaşma BeinSports 1 kanalında canlı izlenebilecek. B36 Torshavn Beşiktaş maçın hakemi Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Yevhen Aranovskiy yönetecek. Bu maçta yardımcı hakemler olarak ise Serhiy Bekker ile Semen Shlonchak görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Turu eşleşmelerinin belli olmasından sonra Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, sorusunun cevabı aranmaya başlandı. Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe (FB) Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 14 Ağustos'ta oynanacak.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 17:56
  1. Beşiktaş
  2. B36 Torshavn
  3. B36 Torshavn beşiktaş maçı ne zaman
  4. uefa b36 torshavn beşiktaş maçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan müjdeyi verdi: İlk kuyumuzu açacağız
    1. Bakan müjdeyi verdi: İlk kuyumuzu..
    2. B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman..
    3. ABD'den Türkiye'ye büyük küstahlık!..
    4. Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    5. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    6. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    7. Ermeniler şaşırttı! "Yıllardır biri..
    8. Bahçeli'den ekmek zammına tepki
    9. Ege Üniversitesi taban puanları 2018
    10. Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe..
    11. Rahip Brunson'la ilgili ABD'den bir..
    12. Kavgadan kaçarken kadını ezip öldürdü
    13. Verem hastalığının belirtileri nelerdir?
    14. Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası..
    15. TSK'dan açıklama: 12 PKK'lı terörist..
    16. Ay'ın bu görüntüsü görenleri şaşırttı
    17. Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018..
    18. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının..
    19. Tiyatroda yeni perde! Akşener için..
    20. İnce, CHP'li vekillere sert çıktı:..
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?