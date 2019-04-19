B. Elazığspor - Osmanlıspor maçının ardından

Birevim Elazığspor-Osmanlıspor maçının ardından her iki takımın direktörü açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 30. hafta maçında Birevim Elazığspor, Osmanlıspor’a 2-1 mağlup oldu.

B. Elazığspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar maçın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, “Özellikle alttan kurtulmamız adına çok önemliydi. Maçta golü de bulduk. Golü bulduktan sonra skoru korumaya çalıştık. Nitekim 84. dakikaya kadar kalemizi gole kapattık. Ancak bu dakikada oyuncularımızın konsantrasyon kaybı ile gölü yedik. Son 6 dakikayı iyi geçirmedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz” şeklinde konuştu.

Osmanlıspor cephesi

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Her iki taraf açısından da çok önemli bir maçtı. Bizim son haftalarda aldığımız mağlubiyetler aşağılara düşmemize neden olmuştu. Hafta sonu oynanacak diğer maçlar ile belki ilk 6 dışında kalabilirdik. O yüzden riskli bir maçtı. Elazığ adına da çok önemliydi. Onların da puana ihtiyacı vardı. Bıçak sırtı maç oldu. Maçın genelinde futbol adına her şeyi yapan bizdik. Yüzde 80 topa sahip olan bizdik. Bu da ne kadar doğru oynadığımızı gösteriyor. İlk yarı kaçırdığımız goller rakibin direncini artırdı. Komik bir penaltıyla mağlup duruma düştük. Ancak daha sonra ciddi bir reaksiyon gösterdik. Sonunda yüzde yüz hak ettiğimizi bir galibiyet aldık” dedi.

Özköylü, Merkez Hakem Kurulu’na hakem eleştirisinde bulunarak, “Takımların kaderini ilgilendiren önemli maçlar oynuyoruz. MHK’nın atadığı hakemlere dikkat etmesi lazım. Kalbur üstü ve daha iyi hakemleri üstteki takımlara gönderiyorlar yetersiz hakemleri de bize gönderiyorlar. Neyin amacındasınız? Biz burada ter akıtıyoruz. Bize yeteriz ve basiretsiz hakemler verilmesin. Yazık günah. Biz çok zorluk çektik bu noktalara gelebilmek için. Lütfen herkes dikkat etsin artık. Bu kadar komedi bu kadar rezillik olmaz” diye konuştu.