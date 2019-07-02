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Azurit taş takmanın faydaları | Şifa, sakinlik ve zihin açıklığı...

Azurit taşı yıllarca, oluşum içerisinde bulunan bir taştır. Oluşum sürecinde içerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde oldukça faydalıdır.

02 Temmuz 2019 Salı 14:46
Azurit taş takmanın faydaları | Şifa, sakinlik ve zihin açıklığı...

Binlerce yıllık kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan azurit taşı, bünyenin rahatlamasını sağlıyor. İçerisinde bulundurduğu oksijen, karbonat, hidrojen, bakır gibi element ve minerallerinin etkisini vücudunuzda hissedeceksiniz.

Çin ve çevresinde "cennet taşı olarak da bilinen azurit, tarihte arış, ilham, sanat, strateji, zeka, bilgelik isteyen kişiler için önerilirdi. Malakit taşıyla birleştiğinde de şifa verdiğine inanılır ve kış aylarında sürekli taşınırdı.

Zihin açıklığına da sebep olan azurit taşı, çocuklarınızın kolunu ya da boynunu süsleyebilir. Doğadaki hiçbir şeyin gereksiz olmadığı, bir faydası bulunduğu gerekçesiyle, sahte taşlar yerine bu taşları kullanmanız daha sağlıklı olacaktır.

Azurit taşı;

doğal azurit taşının faydaları

  • Enerji verir.
  • Sakinlik ve dinginlik katar.
  • Rahatlama sağlar.
  • Güven verir.
  • Zihin açıklığına sebebiyet verir.
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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:46
  1. azurit taşının özellikleri
  2. azurit taşının faydaları

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