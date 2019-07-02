Azurit taş takmanın faydaları | Şifa, sakinlik ve zihin açıklığı...

Binlerce yıllık kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan azurit taşı, bünyenin rahatlamasını sağlıyor. İçerisinde bulundurduğu oksijen, karbonat, hidrojen, bakır gibi element ve minerallerinin etkisini vücudunuzda hissedeceksiniz.

Çin ve çevresinde "cennet taşı olarak da bilinen azurit, tarihte arış, ilham, sanat, strateji, zeka, bilgelik isteyen kişiler için önerilirdi. Malakit taşıyla birleştiğinde de şifa verdiğine inanılır ve kış aylarında sürekli taşınırdı.

Zihin açıklığına da sebep olan azurit taşı, çocuklarınızın kolunu ya da boynunu süsleyebilir. Doğadaki hiçbir şeyin gereksiz olmadığı, bir faydası bulunduğu gerekçesiyle, sahte taşlar yerine bu taşları kullanmanız daha sağlıklı olacaktır.

Azurit taşı;