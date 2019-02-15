0553 313 94 23

Azmi Ekinci’den Esenyurt sanayisine Hong Kong modeli 3 bin show-roomluk kapalı çarşı

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, 3 bin fabrikanın bulunduğu Esenyurt’ta, bu fabrikaların ürünlerinin teşhir edileceği 3 bin showroom’dan oluşan kapalı çarşı mimarisinde inşa edilmiş uluslararası bir ticaret merkezi yapacaklarını söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 19:52
Azmi Ekinci’den Esenyurt sanayisine Hong Kong modeli 3 bin show-roomluk kapalı çarşı

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, 3 bin fabrikanın bulunduğu Esenyurt’ta, bu fabrikaların ürünlerinin teşhir edileceği 3 bin showroom’dan oluşan kapalı çarşı mimarisinde inşa edilmiş uluslararası bir ticaret merkezi yapacaklarını söyledi.



AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, 31 Mart Yerel Seçimleri sonucu gerçekleştireceği büyük projeleri açıklamayı sürdürüyor. Ekinci, Esenyurt için kültür sanat, istihdam ve sanayi başta olmak üzere birçok alana dokunacak ve ilçenin imajını değiştirecek çok sayıda vizyoner proje ürettiklerini açıkladı.



Esenyurt’ta uluslararası ticaret turizmi


Esenyurt’un sanayi anlamında çok gelişmiş olduğunu anlatan Azmi Ekinci, “İlçemiz İstanbul sanayisinin yüzde 21’ini, Türkiye’nin ise yüzde 4’ünü karşılamaktadır. Bu işletmeler ülke ihracatında da önemli rol oynamaktadır. Geliştireceğimiz vizyoner projelerle, belediye kaynaklarını kullanmadan, iş insanlarımızın önünü açarak ilçeyi uluslararası ticaret merkezi haline getireceğiz. Bu hedefimize yönelik bir ticaret merkezi açma projemiz var. Bu projenin örneği Hong Kong, Şanghay gibi şehirlerde bulunmaktadır. İlçemizde 3 bin fabrika var, bunların 2 bini ihracat yapıyor. 3 bin fabrikanın ürünlerinin sergileneceği, 3 bin showroom’dan oluşan, 365 gün açık bir merkez olacak. Mimarisi de Kapalı Çarşı mantığında yapılacak. Firmalar ürünlerini burada sergilerken uluslararası müşterilerini de göğüslerini gere gere ilçemize getirecekler. Bu merkez sayesinde ilçemize yılda 60 bin yabancının geleceğini düşünüyorum. Bu merkez ilçenin ekonomik hayatını çok büyük oranda olumlu olarak etkileyecektir. Esenyurt’umuz ticaret turizminin yapıldığı bir ilçe haline gelecektir. Gençlerimiz bu daha da gelişen sanayi atmosferinde ilçemizde daha kolay iş bulacaklardır“ diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:52
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti
    1. Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu..
    2. Tacik muhalif lider Gadoyev ülkesine..
    3. BM'den ürperten Güney Sudan raporu
    4. Tacikistan'ın kamu borcu GSYH'nin..
    5. Afjet Afyonspor’da Giresunspor maçı..
    6. "Irak, Türkiye'nin terörle..
    7. Bakan Kurum'dan "Bundan sonra 4-5 katı..
    8. ABD'den Venezuela yönetimine yeni..
    9. "Futbolun bütün meseleleri tüm..
    10. Cammu Keşmir'deki saldırı
    11. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    12. Trump’tan Meksika duvarı için ‘Ulusal..
    13. "Amacımız tüm tesislerimizin 7/24 açık..
    14. Cenaze dönüşü kaza: 6 yaralı
    15. İzmir'de ölü yunus sahile vurdu
    16. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu..
    17. Uşak’taki davada FETÖ’nün sözde..
    18. Bakan Varank Diyarbakır’da iş..
    19. Dünyadaki çatışmalar yılda 100 bin..
    20. CHP'de bir istifa daha!
    21. Diasporadaki Filistinli alimler..
    22. AP Katalan liderin konferansını iptal..
    23. İsveç'te "İsrail mallarını alma boykot..
    24. Iraklı yetkililer Esed rejimiyle sınır..
    25. GÜNCELLEME - Şehit polis memuru için..
    26. Almanya'da "Dualı Gömlekler Sergisi"
    27. FETÖ’den gözaltına alınan 18 polis..
    28. El Bab polisine araç desteği
    29. Türk askerinden Bosnalı gazilere..
    30. İtalya'da aşırı sağ partiden "AB'den..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları
    Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak