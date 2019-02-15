Azmi Ekinci’den Esenyurt sanayisine Hong Kong modeli 3 bin show-roomluk kapalı çarşı

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, 3 bin fabrikanın bulunduğu Esenyurt’ta, bu fabrikaların ürünlerinin teşhir edileceği 3 bin showroom’dan oluşan kapalı çarşı mimarisinde inşa edilmiş uluslararası bir ticaret merkezi yapacaklarını söyledi.

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, 31 Mart Yerel Seçimleri sonucu gerçekleştireceği büyük projeleri açıklamayı sürdürüyor. Ekinci, Esenyurt için kültür sanat, istihdam ve sanayi başta olmak üzere birçok alana dokunacak ve ilçenin imajını değiştirecek çok sayıda vizyoner proje ürettiklerini açıkladı.

Esenyurt’ta uluslararası ticaret turizmi

Esenyurt’un sanayi anlamında çok gelişmiş olduğunu anlatan Azmi Ekinci, “İlçemiz İstanbul sanayisinin yüzde 21’ini, Türkiye’nin ise yüzde 4’ünü karşılamaktadır. Bu işletmeler ülke ihracatında da önemli rol oynamaktadır. Geliştireceğimiz vizyoner projelerle, belediye kaynaklarını kullanmadan, iş insanlarımızın önünü açarak ilçeyi uluslararası ticaret merkezi haline getireceğiz. Bu hedefimize yönelik bir ticaret merkezi açma projemiz var. Bu projenin örneği Hong Kong, Şanghay gibi şehirlerde bulunmaktadır. İlçemizde 3 bin fabrika var, bunların 2 bini ihracat yapıyor. 3 bin fabrikanın ürünlerinin sergileneceği, 3 bin showroom’dan oluşan, 365 gün açık bir merkez olacak. Mimarisi de Kapalı Çarşı mantığında yapılacak. Firmalar ürünlerini burada sergilerken uluslararası müşterilerini de göğüslerini gere gere ilçemize getirecekler. Bu merkez sayesinde ilçemize yılda 60 bin yabancının geleceğini düşünüyorum. Bu merkez ilçenin ekonomik hayatını çok büyük oranda olumlu olarak etkileyecektir. Esenyurt’umuz ticaret turizminin yapıldığı bir ilçe haline gelecektir. Gençlerimiz bu daha da gelişen sanayi atmosferinde ilçemizde daha kolay iş bulacaklardır“ diye konuştu.